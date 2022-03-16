تشكيل الدوري - إيبوكا يقود هجوم إنبي.. وشادي حسين على دكة سيراميكا كليوباترا

أخيرا.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري أمام الاتحاد ويُصعب موقف العميد

مران الأهلي - تعافي كريم فؤاد من الإصابة وهاني يشارك بشكل تدريجي.. وحضور الخطيب

انتهت في الدوري - الاتحاد (1)-(2) الإسماعيلي.. فوز أول للدراويش

المقاولون يحول تأخره لفوز على الجونة.. وأحمد علي يقترب من نادي المائة

تشكيل الدوري - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وعودة الشامي والوحش لـ الإسماعيلي

انتهت في الدوري - الجونة (1)-(2) المقاولون العرب.. نهاية المباراة

موعد مباريات الأربعاء 16 مارس 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري وقمة إنجليزية

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