تشكيل الدوري - إيبوكا يقود هجوم إنبي.. وشادي حسين على دكة سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

إنبي - إيبوكا

يقود النيجيري جون إيبوكا هجوم إنبي، فيما يبدأ باسم مرسي في هجوم سيراميكا كليوباترا في لقاء الفريقين لحساب الجولة 13 من الدوري المصري.

ويجلس شادي حسين هداف سيراميكا كليوباترا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل إنبي:

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حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – خالد رضا – مصطفى دويدار

الوسط: أحمد العجوز – مصطفى جمال – محمد حامد

الهجوم: مصطفى شلبي – جون إيبوكا – محمد شريف حتحوت

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي – محمد مرسي - مؤمن راضي – أحمد جمعة – مروان داوود – جرجس مجدي – دينوبيتر جود – زياد كمال – هشام عادل.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: علاء عطا - عبد الله محمود - محمود البدري- سيف تقا - أحمد محسن

الوسط: محمد توني - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم

الهجوم: باسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - خالد صبحي - عبد الله جمعة - كوامي بونسو - محمد حسن - شريف دابو - إيفانز منساه - مصطفى ميسي - شادي حسين.

ويحتل إنبي المركز العاشر برصيد 14 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.

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