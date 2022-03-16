مؤتمر تشافي: مواجهة جالاتا سراي نهائي.. وما فعله فان جال استحق عليه الإشادة

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إن مواجهة جالاتا سراي غدا الخميس ستكون نهائي وعلى فريقه أن يجد طريقة للفوز به.

ويحل برشلونة ضيفا على جالاتا سراي لملاقاته في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب في كامب نو.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "غدا نهائي لنا إن لم نفز فسنودع البطولة، لذا علينا أن نلعب بقوة ونصنع أكبر عدد ممكن من الفرص".

وأكمل "أريد أن أرى فريقا عدوانيا ونحاول التسجيل وألا نتلقى الأهداف فهي مباراة صعبة ونحتاج أن نؤمن بأنفسنا فقط".

وتابع "أعتقد أن جالاتا سراي سيلعب مثل الذهاب بالدفاع بشكل جيد ويلجأون للهجمات المرتدة وهذا سيكون صعبا لكننا سنحاول صناعة الفرص".

ورفض تشافي الحديث عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد الأحد المقبل مؤكدا أن كل تركيزه ينصب على مواجهة الغد فقط.

وبسؤاله عن رأيه فيما يثار حول انتقال كيليان مبابي وإيرلنج هالاند من باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند إلى ريال مدريد قال: "لا أرى جدوى من الحديث عن صفقات لم تحدث بعد".

وشدد "المجموعة أهم من الفرد إن لعب الأفراد من أجل المجموعة ككل فسيكون ذلك أفضل شيء يحدث، لكن المجموعة دائما تظل هي الأساس".

ووجه تشافي إشادة إلى لويس فان جال مدرب برشلونة في ولايتين سابقتين الأولى كانت من 1997 لـ2000 والثانية من 2002 لـ2003 وقال: "لقد قدم أداء رائعا مع برشلونة ولم يحصل على الإشادة المطلوبة".

وأتم "فان جال عمل على أساسيات لازلنا نستفيد منها حتى الآن لقد كان شغوفا بعمله وهو مثال على كيف يجب أن يكون المدرب الحديث".