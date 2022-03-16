مران الأهلي - تعافي كريم فؤاد من الإصابة وهاني يشارك بشكل تدريجي.. وحضور الخطيب

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 19:01

كتب : حسام نور الدين

محمد هاني - الأهلي × صنداونز

تعافى كريم فؤاد من الإصابة بكدمة في العضلة الأمامية، وشارك في مران الفريق، فيما شارك محمد هاني يشارك في جانب من التدريبات الجماعية، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لموقع الأهلي الرسمي: "كريم فؤاد خضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، بعد أن اشتكى من كدمة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "كريم فؤاد تعافى من آلام الكدمة، وبدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي، واستكمل المران بجانب من التدريبات المنفردة المحددة له".

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وعن محمد هاني قال: "اللاعب خضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وتأكد تحسن حالته بشكل كبير".

وأردف "هاني جاهز للمشاركة في جانب من التدريبات بعد أن كان قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري، وغاب بسببها عن مواجهة صنداونز".

وكانت بعثة الأهلي قد عادت من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد خوض مباراة صنداونز، ‏وحصل الفريق بعدها على راحة يومين، فيما اكتفى لاعبو الفريق أمس بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12.

ويلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏.

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وحرص محمود الخطيب رئيس النادي، على متابعة المران الرئيسي.

وعقد الخطيب اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني للتأكيد على الدعم والمساندة في هذه المرحلة المهمة.

وشدد على ثقته الكبيرة في كافة عناصر المنظومة سواء لاعبين أو جهازا فنيا وإداريا وطبيا، لبذل أقصى الجهد ولتحقيق طموحات جماهير وأعضاء النادي على كافة المستويات.

وطالب الخطيب لاعبي الأهلي بالنظر دائما إلى الأمام لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات، مؤكدا أنهم جميعً على درجة عالية من الكفاءة، ويملكون المقومات البدنية والفنية، القادرة على حصد الألقاب محليا وقاريا.ررر

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