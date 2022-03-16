تقرير: قميص برشلونة قد يحمل اسم مغني بعد الاتفاق مع سبوتيفاي

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

شراكة سبوتيفاي مع برشلونة

يبدو أننا أصبحنا على موعد مع طريقة جديدة في اتفاقات الرعاة مع الأندية والبداية ستكون مع برشلونة وتطبيق سبوتيفاي لبث الأغاني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإنه ضمن الاتفاقية بين برشلونة وسبوتيفاي فقد يحمل قميص الفريق في إحدى المباريات إلى اسم مغني.

بمعنى أنه في إحدى المباريات قد لا يتواجد اسم سبوتيفاي وفي المقابل يتم وضع اسم شاكيرا أو جاستن بيبر أو فريق بي تي إس الكوري.

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وكان برشلونة أعلن تعاقده مع سبوتيفاي أمس الثلاثاء رسميا بعقد طويل الأمد لرعاية قميص الفريق مع وضع اسم الشركة قبل اسم كامب نو.

ونشرت الصحيفة الإسبانية صورة لقميص برشلونة المتوقع للموسم الجديد مع وضع أسماء تخيلية للفنانين الذين قد توضع أسمائهم عليه.

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