تقرير: قميص برشلونة قد يحمل اسم مغني بعد الاتفاق مع سبوتيفاي
الأربعاء، 16 مارس 2022 - 18:16
كتب : FilGoal
يبدو أننا أصبحنا على موعد مع طريقة جديدة في اتفاقات الرعاة مع الأندية والبداية ستكون مع برشلونة وتطبيق سبوتيفاي لبث الأغاني.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإنه ضمن الاتفاقية بين برشلونة وسبوتيفاي فقد يحمل قميص الفريق في إحدى المباريات إلى اسم مغني.
بمعنى أنه في إحدى المباريات قد لا يتواجد اسم سبوتيفاي وفي المقابل يتم وضع اسم شاكيرا أو جاستن بيبر أو فريق بي تي إس الكوري.
وكان برشلونة أعلن تعاقده مع سبوتيفاي أمس الثلاثاء رسميا بعقد طويل الأمد لرعاية قميص الفريق مع وضع اسم الشركة قبل اسم كامب نو.
ونشرت الصحيفة الإسبانية صورة لقميص برشلونة المتوقع للموسم الجديد مع وضع أسماء تخيلية للفنانين الذين قد توضع أسمائهم عليه.
نرشح لكم
عكس ما قالته سكاي.. سبورت الإسبانية: صلاح أعطى إشارات لـ برشلونة بالموافقة على الانتقال لهم الكلاسيكو تحت سفح الأهرامات بواسطة لاليجا ماركا تكشف موقف ثلاثي ريال مدريد المصاب من المشاركة في الكلاسيكو ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لـ اللاجئين من أوكرانيا مزراوي يكشف حقيقة توقيعه مع برشلونة بوسكيتس يتحدث عن تأثير تشافي مع برشلونة.. ولاعب يعجبه في ريال مدريد برشلونة يعلن توقيع شراكة طويلة الأمد مع سبوتيفاي.. وتغيير اسم كامب نو تقرير: برشلونة يخطط لضم روبن نيفيز