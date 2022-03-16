عكس ما قالته سكاي.. سبورت الإسبانية: صلاح أعطى إشارات لـ برشلونة بالموافقة على الانتقال لهم

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح آرنولد ليفربول

مازال الحديث حول مصير انتقال محمد صلاح هو الشغل الشاغل للصحافة سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو حتى الإيطالية.

واليوم نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقريرا زعمت فيه أن صلاح أعطى إشارات لبرشلونة بالموافقة على الانتقال للفريق خلال الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن برشلونة يؤمن أن مبلغ 70 مليون يورو سيكون معقولا جدا لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يعلم أنه سيواجه منافسة من باريس سان جيرمان الذي أبدى اهتماما بضم الملك المصري.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية بأن برشلونة يفكر في التعاقد مع صلاح حال فشله في ضم إرلينج هالاند من بروسيا دورتموند.

ولكن تقرير "أس" نفته شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي، وعن طريق الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو والذي أكد أن صلاح لا يخطط حاليا للانتقال إلى الدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن صلاح لا يركز حاليا سوى على إكمال تعاقده مع ليفربول والمتتد حتى صيف عام 2023.

وخلال الموسم الجاري خاض صلاح مع ليفربول 35 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

صلاح برشلونة ليفربول
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