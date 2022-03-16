الكلاسيكو تحت سفح الأهرامات بواسطة لاليجا

يوم الأحد 20 مارس، الساعة 10 مساء، يعود الكلاسيكو، أكثر مباراة كرة قدم للأندية مشاهدة وجماهيرية على هذا الكوكب. وبمناسبة هذه المباراة الأسطورية ، تطلق لاليجا مشروعًا غير مسبوق في مجال الترفيه.

الحدث يحضره شخصيات بارزة من كرة القدم المصرية والفنون والأعمال الريادية، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية، ويتكون الحدث المنظم في “كونداليني جراند بيراميدز” من ثلاثة فقرات رئيسية:

في بداية الحدث، يتواجه فريقان من الرياضات الإلكترونية في سلسلة من المباريات التي تحاكي الكلاسيكو.

في هذه المناسبة ، سيكون اللاعبون، بمهاراتهم في الضوابط، هم الذين سيقررون أي الفريقين سيفوز.

وعقب المباراة التنافسية، سيقام استعراضا لمهارات كرة القدم الحرة قبل المباراة، حيث ستقدم مجموعة من اللاعبات عرضًا يستمتع فيه الجمهور بمواهب الشباب الواعدين. في الساعة 10 مساءً ، ستبدأ المباراة الكبيرة، والتي سيتم عرضها على شاشات عملاقة موجودة في نفس المكان.

وأخيرا، وفي ختام حفل المشاهدة، سيقوم نجما الهيب هوب "ليجي سي ومهاب"، في أول تعاون بينهما في مسيرتهما الفنية، بأداء الأغنية المصنوعة خصيصا لهذه المناسبة (نو بروبليما) بالإضافة إلى بعض من أغانيهم الناجحة.

وقال راؤول أوستالي مندوب لاليجا في مصر والسودان وليبيا: "كرة القدم ليست عنصرا منعزلا في صناعة الترفيه. في الليجا ندرك أن مشجعينا أصبحوا أكثر تطلبًا وأن علينا أن نكون قادرين على التكيف مع هذه الواقع الجديد، حيث يكون المتفرج هو البطل".

"إن الكلاسيكو هو احتفال بالرياضة ومشهد لا مثيل له في صناعة الترفيه، وهو بمثابة ركيزة أساسية لبناء حدث فريد من نوعه يجمع بين كرة القدم والرياضات الإلكترونية والموسيقى".

وتىحت هاشتاج #ElClasicoinEgypt تريد لليجا الاحتفال بهذا الواقع الجديد الذي أصبح فيه الجمهور بطلا، بدمج الرياضة والموسيقى والرياضات الإلكترونية في تجربة فريدة في المنطقة تسعى إلى خلق سابقة ودفع الحوار المفتوح والتفاعل العضوي بين المشجعين، والعلامات التجارية التي توظف كرة القدم و الكلاسيكو كحدث كبيرة له قوة وحضور.