مانشستر يونايتد يفتح تحقيقا بعد الهجوم على سيميوني بالزجاجات

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو

فتح مانشستر يونايتد تحقيقا بخصوص حادث إلقاء زجاجات مياه على دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد عقب المباراة.

وودع مانشستر يونايتد منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام أتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 على ملعب أولد ترافورد بهدف دون مقابل.

وعقب صافرة نهاية المباراة دخل سيميوني إلى غرف خلع الملابس راكضا ولكن بعض الأفراد من الجماهير ألقوا عليه زجاجات مياه.

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ووفقا لشبكة ESPN فإن يونايتد يسعى لتحديد المشجعين المتورطين في رمي الأشياء من المدرجات.

وشددت على أن العقوبات التي ستفرض على الأشخاص المعنيين قد تصل إلى الإدانة لمدة ثلاث سنوات.

وتنتظر الهيئة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراجعة كافة التفاصيل قبل أن تقرر ما إذا كانت العقوبات ضرورية.

وعلق سيميوني عقب على ما حدث عقب نهاية المباراة في تصريحات لوسائل الإعلام قائلا: "عندما ركضت خارج الملعب كان بسبب سعادتي وكنت أريد الاستمتاع بذلك الشعور في غرف خلع الملابس".

وتابع "لا أعرف ما حدث. أنت تخبرني به حاليا لأول مرة. كل ما كنت أفكر فيه كان الدخول إلى غرف تغيير الملابس وكنت سعيدا حقا".

وتأهل أتليتكو مدريد لربع النهائي بعدما حسم مباراة الإياب بعدما شهدت مباراة الذهاب التعادل بهدف لمثله.

وتعد المواجهة بين الفريقين هي الرابعة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، والمثير أن فريق "الشياطين الحمر" لم يحقق أي فوز في المباريات السابقة، حيث حقق الروخي بلانكوس فوزا، مقابل تعادلين.

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