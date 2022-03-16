المقاولون يحول تأخره لفوز على الجونة.. وأحمد علي يقترب من نادي المائة

حول المقاولون العرب تأخره بهدف دون مقابل إلى الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

وحقق المقاولون العرب فوزه الثاني في الدوري والأول منذ الجولة الأولى وقت تغلبه على إيسترن كومباني.

وسجل محمود الشبراوي هدف الجونة الوحيد قبل أن يسجل أحمد علي وممادو نياس هدفي المقاولون في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة.

ووصل أحمد علي بذلك الهدف إلى 94 هدفا في مسيرته بالدوري المصري ليفصله ستة أهداف فقط عن نادي المائة.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر ليبتعد عن ثلاثي الهبوط مؤقتا، أما الجونة فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وافتتح الجونة الشوط الأول بالهجوم وفي الدقيقة السابعة استقبل خالد قمر عرضية عمرو السعداوي وسددها رائعة ولكن شتتها الدفاع.

وبعد دقيقتين استقبل ألان تشامبادي كرة أحمد العربي على حدود منطقة الجزاء وسددها قوية ولكنها مرت أعلى المرمى.

وهدأ اللقاء قليلا قبل أن ينجح عماد السيد في الدقيقة 45 في التصدي لهجمة مرتدة من المقاولون سددها محمد حمدي زكي.

وفي الشوط الثاني افتتح الجونة التسجيل في الدقيقة 60 بعد تمريرة طولية من نور السيد حولها محمود الشبراوي برأسية داخل الشباك.

ودفع محمد عودة بأحمد علي في الدقيقة 65 لتدعيم هجوم المقاولون العرب.

ونجح أحمد علي في تسجيل هدف التعادل من اللمسة الأولى بعد عرضية من ممادو نياس حولها علي برأسية داخل المرمى في الدقيقة 67 وبعد دقيقتين من نزوله.

وافتتح أحمد علي أهدافه في الموسم الحالي من الدوري ورفع رصيده إلى 94 هدفا في تاريخ مسيرته في المسابقة.

وبعد أقل من سبع دقائق وتحديدا في الدقيقة 74 نجح مامادو نياس في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وهاجم الجونة في الربع ساعة الأخيرة بحثا عن التعادل أمام المقاولون.

وسجل الجونة هدفا في الدقيقة 93 عن طريق كريم طارق قبل أن يتم إلغائه من تقنية الفيديو بسبب التسلل.