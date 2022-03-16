تشكيل الدوري - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وعودة الشامي والوحش لـ الإسماعيلي

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

أعلن كل من حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري وحمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي عن تشكيل فريقيهما الذي سيخوض المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الاتحاد مع الإسماعيلي على ملعب برج العرب في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الإسماعيلي مشاركة عمر الوحش بشكل أساسي لأول مرة منذ بداية الموسم، بينما يقود مابولولو هجوم الاتحاد السكندري.

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وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي

الحارس: أحمد يحيى

الدفاع: هشام صلاح - عبد الله نصيب - محمد عبد السلام - صبري رحيل

الوسط: أحمد نبيل مانجا - مروان عطية

الهجوم: خالد الغندور - بينجامين بواتنج - أحمد عادل ميسي

أمامهما: كريستوفر مابولولو

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي

الحارس: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو الحلواني

الوسط: محمد عادل - عمر الوحش - محمود دونجا

الهجوم: أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمد عبد السميع

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 18 والأخير برصيد 5 نقاط.

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