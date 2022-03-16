مدرب جالاتاسراي: لعب مباراة مفتوحة أمام برشلونة لن يكون مفيدا

يرى دومنينك تورنت مدرب جالاتاسراي أن لعب مباراة مفتوحة أمام برشلونة لن يكون مفيدا، وذلك حين يلتقي الفريقان يوم الخميس.

ويحل برشلونة ضيفا على جالاتاسراي ضمن إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد التعادل سلبيا في الذهاب.

وقال تورنت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لعب مباراة مفتوحة أمام برشلونة لن يكون مفيدا".

وأضاف "سنحاول بالتأكيد التأهل للدور القادم، سنقاتل لمدة 90 دقيقة حتى اللحظة الأخيرة".

وأوضح "لم يكن أسبوعًا عاديًا بالنسبة لنا، لعبنا ضد برشلونة ثم الدربي ضد بشكتاش ثم برشلونة مجددا".

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وأكمل المدرب الفرنسي "برشلونة هو واحد من أفضل خمسة فرق في العالم الآن، يجب أن نكون مستعدين لخوض بعض اللحظات الصعبة".

وواصل "سنلعب ضد فريق يتفوق فرديا ولذلك نحن بحاجة إلى توخي الحذر واللعب بشكل جماعي، بهذه الطريقة يمكننا تحقيق النجاح".

وأتم "يجب أن تكون ممتازا في الدفاع لكي تتفوق على فريق مثل برشلونة".