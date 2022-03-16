مدرب جالاتاسراي: لعب مباراة مفتوحة أمام برشلونة لن يكون مفيدا

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

برشلونة - جالاتاسراي

يرى دومنينك تورنت مدرب جالاتاسراي أن لعب مباراة مفتوحة أمام برشلونة لن يكون مفيدا، وذلك حين يلتقي الفريقان يوم الخميس.

ويحل برشلونة ضيفا على جالاتاسراي ضمن إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد التعادل سلبيا في الذهاب.

وقال تورنت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لعب مباراة مفتوحة أمام برشلونة لن يكون مفيدا".

أخبار متعلقة
كالتشيو ميركاتو: ليس زيدان.. باريس يستقر على خليفة بوكيتينو ماذا فعل محمد صلاح أمام أرسنال من قبل مالك منجم ذهب غاني يوضح أسباب رغبته في شراء تشيلسي رانييري: غريب اختلاط الكرة بالسياسية.. وعلاقة بوتين بأبراموفيتش لا تخص أحد

وأضاف "سنحاول بالتأكيد التأهل للدور القادم، سنقاتل لمدة 90 دقيقة حتى اللحظة الأخيرة".

وأوضح "لم يكن أسبوعًا عاديًا بالنسبة لنا، لعبنا ضد برشلونة ثم الدربي ضد بشكتاش ثم برشلونة مجددا".

وأكمل المدرب الفرنسي "برشلونة هو واحد من أفضل خمسة فرق في العالم الآن، يجب أن نكون مستعدين لخوض بعض اللحظات الصعبة".

وواصل "سنلعب ضد فريق يتفوق فرديا ولذلك نحن بحاجة إلى توخي الحذر واللعب بشكل جماعي، بهذه الطريقة يمكننا تحقيق النجاح".

وأتم "يجب أن تكون ممتازا في الدفاع لكي تتفوق على فريق مثل برشلونة".

برشلونة جالاتا سراي الدوري الأوروبي
نرشح لكم
مؤتمر تشافي: مواجهة جالاتا سراي نهائي.. وما فعله فان جال استحق عليه الإشادة ﻿راعي تشيلسي السابق يطالب تشيلسي بإزالة اسمه في أقرب وقت ممكن تقرير: قميص برشلونة قد يحمل اسم مغني بعد الاتفاق مع سبوتيفاي عكس ما قالته سكاي.. سبورت الإسبانية: صلاح أعطى إشارات لـ برشلونة بالموافقة على الانتقال لهم الكلاسيكو تحت سفح الأهرامات بواسطة لاليجا مانشستر يونايتد يفتح تحقيقا بعد الهجوم على سيميوني بالزجاجات مصطفى محمد يتحدث عن مثله الأعلى في كرة القدم.. ومهارة يحتاج إلى تطويرها كالتشيو ميركاتو: ليس زيدان.. باريس يستقر على خليفة بوكيتينو
أخر الأخبار
ماذا يحدث في غرفة عمليات منتخب مصر؟ كيروش لا يترك شيئا للصدفة وشبه استقرار على القائمة 3 دقيقة | حلم المونديال
مران الزمالك - شيكابالا يواصل البرنامج التأهيلي.. وفيريرا يقسم اللاعبين لمجموعتين 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حمد إبراهيم: قرار رحيلي من الإسماعيلي ليس بيدي ومرتبط بنتائج الفريق 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في المصري – إنبي (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. جاد يتصدى 55 دقيقة | الدوري المصري
أخيرا.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري أمام الاتحاد ويُصعب موقف العميد ساعة | الدوري المصري
رد من كاف على تصريحات موسيماني بشأن الـVAR: الأهرامات لم تشيد في أسبوع.. إفريقيا تعاني ماديا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الدوري - إيبوكا يقود هجوم إنبي.. وشادي حسين على دكة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
مؤتمر تشافي: مواجهة جالاتا سراي نهائي.. وما فعله فان جال استحق عليه الإشادة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة