تذكرتي تعلن انتهاء الدفعة الأولى من تذاكر مصر أمام السنغال.. وموعد الطرح الجديد

أعلنت شركة تذكرتي انتهاء الطرح الأول من تذاكر مصر أمام السنغال في مباراة تصفيات كأس العالم.

ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال مساء الجمعة 25 مارس على استاد القاهرة في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكشفت تذكرتي عن طرح تذاكر المباراة على ثلاث دفعات وقد انتهت الدفعة الأولى منه بالفعل.

وأوضحت تذكرتي أن الطرح الثاني لتذاكر اللقاء سيتم خلال اليوم الأربعاء.

وحددت شركة تذكرتي أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقرر له 29 من شهر مارس الجاري في السنغال.