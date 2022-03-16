تذكرتي تعلن انتهاء الدفعة الأولى من تذاكر مصر أمام السنغال.. وموعد الطرح الجديد
الأربعاء، 16 مارس 2022 - 15:35
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي انتهاء الطرح الأول من تذاكر مصر أمام السنغال في مباراة تصفيات كأس العالم.
ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال مساء الجمعة 25 مارس على استاد القاهرة في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وكشفت تذكرتي عن طرح تذاكر المباراة على ثلاث دفعات وقد انتهت الدفعة الأولى منه بالفعل.
وأوضحت تذكرتي أن الطرح الثاني لتذاكر اللقاء سيتم خلال اليوم الأربعاء.
وحددت شركة تذكرتي أسعار تذاكر المباراة كالآتي:
الدرجة الثالثة: 100 جنيه
الدرجة الثانية: 250 جنيه
الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه
الدرجة الأولى: 600 جنيه
المقصورة: 2000 جنيه
وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقرر له 29 من شهر مارس الجاري في السنغال.
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