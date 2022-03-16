انتهت في الدوري - الجونة (1)-(2) المقاولون العرب.. نهاية المباراة
الأربعاء، 16 مارس 2022 - 14:45
كتب : FilGoal
يستضيف الجونة فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة من 11 مباراة بينما المقاولون العرب يحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 12 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق93 تقنية الفيديو تلغي الهدف
ق92 جووووول كريم طارق
ق72 جوووول بتسديدة قوية من ممادو نياس من خارج منطقة الجزاء
ق67 جووووول أحمد علي يسجل برأسية
ق60 جووووول محمود الشبراوي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق16 تسديدة من لويس إدوارد بجوار القائم
انطلاق المباراة
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