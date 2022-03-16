ماركا تكشف موقف ثلاثي ريال مدريد المصاب من المشاركة في الكلاسيكو

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن موقف الثلاثي، فيرلان ميندي، ورودريجو، وكريم بنزيمة من مواجهة برشلونة في المباراة المقبلة.

ويلعب ريال مدريد مع برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز على مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية ولكن الفرحة لم تكتمل بسبب خروج الثلاثي مصابا خلال أحداث المباراة.

وفقا لماركا فإن ميندي قد تأكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 10 حتى 15 يوما مما يعني غيابه بشكل رسمي عن مواجهة برشلونة.

بسبب غياب ميندي فإن أنشيلوتي سيلجأ بنسبة كبيرة لنفس الطريقة التي لعب بها أمام باريس سان جيرمان لتأمين الجانب الدفاعي بالاعتماد على ناتشو في مركز الظهير الأيسر بدلا من إشراك مارسيلو بشكل أساسي.

كريم بنزيمة أيضا سيجد صعوبات في محاولة اللحاق بالمباراة ولكنه لم يستبعد بشكل كامل بعد وقرر الفريق الطبي تأجيل فحوصاته الطبية حتى يوم الجمعة المقبل لتحديد مشاركته من عدمها في المباراة، ولكن هناك تفاؤل نسبي عند الطاقم الطبي لإمكانية لحاقه بالمباراة.

في حالة غياب كريم بنزيمة فإن أنشيلوتي قد يعتمد على اللعب بجاريث بيل في مركز المهاجم الصريح أو إعطاء فرصة جديدة لأحد المهاجمين لوكا يوفيتش أو ماريانو دياز.

على الجانب الآخر فإن إصابة رودريجو والتي بدت صعبة في وهلتها الأولى اتضح بأنها خفيفة ولن يواجه اللاعب أي مشاكل في اللحاق بالكلاسيكو، كما أنه قد خاض التدريب الجماعي بشكل طبيعي اليوم برفقة باقي عناصر الفريق.

ريال مدريد يدخل المباراة وهو يتحلى بالصدارة بفارق 10 نقاط عن إشبيية أقرب ملاحقيه، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث ببفارق 15 نقطة عن ريال مدريد ويتبقى له مباراة مؤجلة.