تصفيات كأس العالم - فيفا يقرر نقل لقاء العراق والإمارات لأسباب أمنية

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 13:47

كتب : FilGoal

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة المنتخب العراقي ضد نظيره الإماراتي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 خارج العراق.

ويلعب منتخب العراق ضد الإمارات ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم.

وذكر الاتحاد الإماراتي في بيان أن الاتحادان الدولي والآسيوي قررا نقل المباراة إلى أرض محايدة.

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فيما ذكرت شبكة beIN sports أن اللقاء التي كان من المقرر إقامته بملعب المدينة في بغداد يوم 24 مارس الجاري تم نقله إلى الأردن لأسباب أمنية.

وأوضح فيفا أنه سيتحمل كل التكاليف المتعلقة باستضافة المباراة بدلا من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وكان العراق قد حصل الشهر الماضي على الموافقات الأمنية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأيضا الاتحاد الدولي لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في بغداد.

منتخب العراق لم يخض أي مباراة رسمية داخل العراق منذ مباراة الأردن في تصفيات كأس العالم 2014.

منتخب العراق يحتل المركز الخامس في المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

بينما يتصدر منتخب إيران المجموعة برصيد 22 نقطة.

العراق الإمارات تصفيات كأس العالم
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