كرة سلة - في انتظار الزمالك.. أول أربعة فرق متأهلة لربع نهائي إفريقيا للأندية

اختتمت منافسات مجموعة الصحراء ببطولة إفريقيا للأندية لرجال السلة والتي أقيمت في السنغال ضمن النسخة الثانية من البطولة تحت رعاية رابطة الدوري الأمريكي NBA.

وتأهلت أندية REG الرواندي واتحاد منستير التونسي وسلا المغربي و SLAC الغيني إلى ربع النهائي.

وتنتظر الفرق الأربعة، المتأهلين من مجموعة النيل المقرر إقامتها في مصر بداية من 9 أبريل وبمشاركة الزمالك حامل اللقب.

وتأهل فريق REG الرواندي في المركز الأول برصيد 9 نقاط وبأفضلية تحقيق الفوز على منستير التونسي صاحب نفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز الثالث فجاء فريق سلا المغربي تحت قيادة المدربة الأسترالية ليز ميلز برصيد 8 نقاط، بينما تأهل فريق SLAC الغيني برصيد 7 نقاط في المركز الرابع وودع فريقا فيروفيارو الموزمبيقي وداكار السنغالي البطولة.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بجوار أندية بيترو أتليتكو الأنجولي وفاب الكاميروني وكوبرا سبورت الجنوب سوداني وإسبوار فوكاش الكونغولي وكيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

ويتأهل أصحاب أفضل 4 مراكز إلى ربع النهائي المقرر إقامتها بمدينة كيجالي الرواندية.

وتقام منافسات مجموعة النيل في الفترة من 9 إلى 19 أبريل المقبل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

أما الأدوار النهائية فتقام في الفترة من 21 إلى 28 مايو المقبل في رواندا.