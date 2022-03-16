سيميوني: لهذا السبب ركضت إلى غرف خلع الملابس.. ووصولنا لدور الـ 8 يعد إنجازا

علق دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على إلقاء بعض جماهير مانشستر يونايتد لزجاجات مياه عقب نهاية مباراة فريقيهما.

وتأهل أتليتكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 على ملعب أولد ترافورد بهدف دون مقابل.

وعقب صافرة نهاية المباراة دخل سيميوني إلى غرف حلع الملابس راكضا ولكن بعض الأفراد من الجماهير ألقوا عليه زجاجات مياه.

وعلق سيميوني عقب على ما حدث عقب نهاية المباراة في تصريحات لوسائل الإعلام قائلا: "عندما ركضت خارج الملعب كان بسبب سعادتي وكنت أريد الاستمتاع بذلك الشعور في غرف خلع الملابس".

وتابع "لا أعرف ما حدث أنت تخبرني به حاليا لأول مرة كل ما كنت أفكر فيه كان الدخول إلى غرف تغيير الملابس وكنت سعيدا حقا".

وأردف "خططتنا لضربهم عن طريق المرتدات وهذا أعطى لنا نتائج إيجابية، في الشوط الثاني واصلنا السيطرة على المباراة وشعرنا براحة أكبر ونعرف أن خصمنا يلعب المرتدات بشكل جيد لذلك حاولنا تقليص المساحات بشكل جماعي".

وأضاف "كان هناك بعض الجهد الكبير الذي بذله دفاعنا ولقد كان عرضا جماعيا ولم يكن علي فعلا إجراء تغييرات لأن العمل الجماعي كان جيدا اليوم".

وأتم "عليك أن تعاني في مباراة خارج أرضك أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا ومرة أخرى نحن في دور الثمانية في هذه المسابقة وهو أمر غير عادي كما تعلم بعد ما فعلناه في الدوري إنه أمر رائع وإنجاز رائع".