رانجنيك: لاعبو أتليتكو تعمدوا إضاعة الوقت بالسقوط كثيرا في أرض الملعب

هاجم رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد أسلوب لعب منافسه أتليتكو مدريد واتهم لاعبي الفريق الإسباني بإهدار الوقت في مباراة الفريقين يوم الأربعاء.

وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالهزيمة على ملعبه في لقاء الإياب ضد أتليتكو مدريد بهدف دون رد بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله.

وقال رانجنيك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أعتقد أن اللعب استمر لأكثر من ثلاث دقائق دون توقف في الشوط الثاني، فلقد تمادى لاعبو أتليتكو في السقوط على أرض الملعب لإضاعة الوقت".

وأضاف "كانت هناك قرارات تحكيمية مثيرة للجدل أيضا، ربما لم تؤثر على نتيجة المباراة بشكل مباشر، ولكن الحكم تساهل في التعامل مع إضاعة اللاعبين للوقت وفي النهاية أضاف أربع دقائق فقط كوقت محتسب بدلًا من الضائع، وهو أمر أشبه بالمزحة بالنسبة لي".

وتابع "أعتقد أن التوقف الدولي المقبل لن يكون سيئا بالنسبة للاعبين، فربما يكون فرصة لهم لتدارك آثار توديع دوري الأبطال، ثم سنبدأ الاستعداد بعد ذلك لمواجهة ليستر سيتي في الدوري".

وأكمل "تركيزي ينصب فقط على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، وبعد انتهاء الموسم، سيكون هناك وقت كاف للحديث عن الأمور الأخرى".

وواصل المدرب الألماني "هدف التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل هو هدفنا، وكان سيظل هدفنا حتى لو حققنا الفوز على أتليتكو".

وشدد "علينا أن نكون واقعيين. لكي نحقق هذا الهدف، سيتعين علينا الفوز في ست أو سبع مباريات من مبارياتنا المتبقية، ومن بينها مباراة آرسنال خارج أرضنا".

وأتم "إنها مهمة صعبة، ولكننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق هدفنا، ومهمتنا هي إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

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