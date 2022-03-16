اسكواش - نوران جوهر إلى صدارة التصنيف العالمي.. وثلاثي مصري لنصف نهائي بلاك بول

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 10:47

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

ضمنت نوران جوهر الصعود إلى قمة التصنيف العالمي بداية من شهر أبريل المقبل.

وجاء ذلك بعد تأهلها إلى نصف نهائي منافسات بلاك بول لسيدات الاسكواش والمقامة في مصر.

وبذلك تزيح نوران جوهر زميلتها نور الشربيني من على القمة بعد 17 شهرا متتالية من السيطرة على الصدارة.

أخبار متعلقة
اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بلاك بول المفتوحة للسيدات اسكواش - اللقب الثاني في 2022.. علي فرج يتوج بلقب أوبتاسيا إسكواش – تتويج نوران جوهر وبول كول ببطولة ويندي سيتي اسكواش - ثلاثي وادي دجلة إلى نهائي ويندي سيتي.. وخروج نور الشربيني

وتصدرت نور الشربيني التصنيف العالمي للعبة بإجمالي 48 شهرا تاريخيا منذ صعودها أول مرة في عام 2016.

وتغلبت نوران جوهر على الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما فازت نور الشربيني على الإنجليزية جورجينا كينيدي بنفس النتيجة.

وأخيرا تغلبت روان العربي على زميلتها نور الطيب بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما النيوزلاندية جويل كينج فضمنت التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحي بنفس النتيجة.

وتقام مباريات نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء:

نور الشربيني × روان العربي

نوران جوهر × النيوزلاندية جويل كينج

اسكواش نوران جوهر
نرشح لكم
خبر في الجول - وصول المحترف الكوبي لدعم فريق طائرة الزمالك.. وصفقة أخرى منتظرة الأهلي يعلن: العلاقة الوطيدة مع الشمس تنهي مشكلة مدرب اليد كرة طائرة - الكشف عن موعد ربع نهائي النظام الجديد لمسابقة الدوري كرة يد - تأجيل جديد لموعد أمم إفريقيا بسبب التعارض مع دورة ألعاب البحر المتوسط إيهاب أمين: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم.. وخبرات اللاعبين أحدثت الفارق في الشوط الثاني كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بلاك بول المفتوحة للسيدات انتهت نهائي السلة - الأهلي (69)-(65) الاتحاد.. الأحمر بطلا لكأس مصر
أخر الأخبار
اسكواش - نوران جوهر إلى صدارة التصنيف العالمي.. وثلاثي مصري لنصف نهائي بلاك بول 21 دقيقة | رياضات أخرى
تشوبو موتنج وأبو بكر يقودان قائمة سونج الأولى مع الكاميرون لمواجهة الجزائر 29 دقيقة | تصفيات كأس العالم
موعد مباريات الأربعاء 16 مارس 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري وقمة إنجليزية 32 دقيقة | الدوري المصري
قائمة برشلونة - توريس وأوباميانج يقودان الهجوم استعدادا لـ جالاتاسراي 44 دقيقة | أوروبا
سكولز غاضبا: كيف تم اختيار رانجنيك لتدريب مانشستر يونايتد؟ 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - وصول المحترف الكوبي لدعم فريق طائرة الزمالك.. وصفقة أخرى منتظرة 10 ساعة | رياضات أخرى
رفعت: نفكر في المربع الذهبي بعد الانسجام في فيوتشر.. وحقيقة العروض المقدمة لي 10 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – قائمة السنغال لملاقاة مصر في تصفيات كأس العالم.. تغيير وحيد عن أمم إفريقيا 10 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة