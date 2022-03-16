اسكواش - نوران جوهر إلى صدارة التصنيف العالمي.. وثلاثي مصري لنصف نهائي بلاك بول

ضمنت نوران جوهر الصعود إلى قمة التصنيف العالمي بداية من شهر أبريل المقبل.

وجاء ذلك بعد تأهلها إلى نصف نهائي منافسات بلاك بول لسيدات الاسكواش والمقامة في مصر.

وبذلك تزيح نوران جوهر زميلتها نور الشربيني من على القمة بعد 17 شهرا متتالية من السيطرة على الصدارة.

وتصدرت نور الشربيني التصنيف العالمي للعبة بإجمالي 48 شهرا تاريخيا منذ صعودها أول مرة في عام 2016.

وتغلبت نوران جوهر على الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما فازت نور الشربيني على الإنجليزية جورجينا كينيدي بنفس النتيجة.

وأخيرا تغلبت روان العربي على زميلتها نور الطيب بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما النيوزلاندية جويل كينج فضمنت التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحي بنفس النتيجة.

وتقام مباريات نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء:

نور الشربيني × روان العربي

نوران جوهر × النيوزلاندية جويل كينج