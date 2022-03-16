تشوبو موتنج وأبو بكر يقودان قائمة سونج الأولى مع الكاميرون لمواجهة الجزائر

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

أندري أونانا - الكاميرون ومصر - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن روجيبير سونج مدرب منتخ الكاميرون قائمة فريقه النهائة لمواجهة الجزائر في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتولى سونج المهمة خلفا للبرتغالي توني كونسيساو بعد احتلال المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون.

وكان منتخب الأسود قد خسر في مباراة نصف النهائي أمام مصر بركلات الترجيح، ليهزم بوركينا فاسو بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

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ويلعب منتخب الكاميرون مع الجزائر مباراة الذهاب يوم 25 مارس المقبل على ملعبه، بينما تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في الجزائر

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:

سيمون أوموسولا (فيتا كلوب الكونغولي)

ديفيز إيباسي (أوفي كريت اليوناني)

أندريا أونانا (أياكس الهولندي)

خط الدفاع:

كولينز فاي (الطائي السعودي)

أوليفييه مبايزو (فيلادلفيا يونيو الأمريكي)

مايكل نجادو (جينت البلجيكي)

جان شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي)

بيتولو أمبرواز أويونجو (مونبلييه الفرنسي)

تولو نوهو (سياتل ساوندرز الأمريكي)

هارولد موكودي (سانت إيتيان الفرنسي)

دوبليكس تشامبا (سونديريسكه الدنماركي)

خط الوسط:

جان جونيور أونانا (بوردو الفرنسي)

مالونج كوندي (أوليمبياكوس اليوناني)

صامويل أوم جويه (مالين الفرنسي)

مارتن هونجلا (هيلاس فيرونا الإيطالي)

أوليفييه نتشام (سوانزي سيتي الويلزي)

جاندو فوكس (بيتربره الإنجليزي)

جايل أوندوا (هانوفر الألماني)

خط الهجوم:

إجناتيوس جاناجو (لينس الفرنسي)

إريك ماكسيم تشوبو موتينج (بايرن ميونيخ الألماني)

كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)

مومي نجامالو (يانج بويز السويسري)

فينسنت أبو بكر (النصر السعودي)

كيفن سوني (أستيراس تريبوليس اليوناني)

لياندري تاوامبا (التعاون السعودي)

الكاميرون الجزائر تصفيات كأس العالم
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