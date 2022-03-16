موعد مباريات الأربعاء 16 مارس 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري وقمة إنجليزية

يشهد اليوم الأربعاء عددا من المباريات المرتقبة في مختلف البطولات.

وتقام ثلاث مواجهات في الدوري المصري بالإضافة إلى مباراتين في الدوري الإنجليزي بينهما قمة أرسنال أمام ليفربول وأخيرا ختام ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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الدوري المصري

يستضيف الجونة فريق المقاولون العرب على ملعب خالد بشارة في الثالثة عصرا.

وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من المسابقة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما في الخامسة والنصف مساء يستضيف الاتحاد السكندري فريق الإسماعيلي على ملعب برج العرب وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتختتم مباريات اليوم في تمام الثامنة عندما يستضيف إنبي فريق سيراميكا كليوباترا وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

يحل توتنام ضيفا على برايتون في التاسعة والنصف مساء في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر.

بينما يستضيف أرسنال فريق ليفربول في قمة اليوم في العاشرة وربع مساء اليوم، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

دوري أبطال أوروبا

يستضف يوفنتوس فريق فياريال في العاشرة مساء ضمن مباريات إياب ثمن نهائي المسابقة، وتذاع عبر قناة بي إن 2 بريميوم.

أما تشيلسي فيحل ضيفا على ليل ضمن مباريات نفس الجولة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.