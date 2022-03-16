قائمة برشلونة - توريس وأوباميانج يقودان الهجوم استعدادا لـ جالاتاسراي

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 10:24

كتب : FilGoal

مصطفى محمد أمام برشلونة في الدوري الأوروبي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جالاتاسراي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب كامب نو، ويحل برشلونة ضيفا على فريق جالاتاسراي التركي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد مساء الخميس.

وشهدت القائمة ضم 23 لاعبا استعدادا للمواجهة المرتقبة.

أخبار متعلقة
بوسكيتس يتحدث عن تأثير تشافي مع برشلونة.. ولاعب يعجبه في ريال مدريد برشلونة يعلن توقيع شراكة طويلة الأمد مع سبوتيفاي.. وتغيير اسم كامب نو تقرير: برشلونة يخطط لضم روبن نيفيز سبورت تكشف: فرص عودة ميسي إلى برشلونة الآن منعدمة

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا - إريك جارسيا - كليميونت لينجليه - خوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - عثمان ديمبيلي - بيدري - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس - جافي

الهجوم: أداما تراوري - مارتن برايثوايت - لوك دي يونج - فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - ممفيس ديباي

برشلونة جالاتاسراي الدوري الأوروبي
نرشح لكم
ماركا تكشف موقف ثلاثي ريال مدريد المصاب من المشاركة في الكلاسيكو رانييري: غريب اختلاط الكرة بالسياسية.. وعلاقة بوتين بأبراموفيتش لا تخص أحد سيميوني: لهذا السبب ركضت إلى غرف خلع الملابس.. ووصولنا لدور الـ 8 يعد إنجازا ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لـ اللاجئين من أوكرانيا مزراوي يكشف حقيقة توقيعه مع برشلونة كلوب: صلاح مظلوم تحكيميا.. وهذا هو ما يعكر مزاجه في ليفربول موعد مباريات الأربعاء 16 مارس 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري وقمة إنجليزية سكولز غاضبا: كيف تم اختيار رانجنيك لتدريب مانشستر يونايتد؟
أخر الأخبار
وصول رئيس المريخ إلى القاهرة لحضور مباراة الأهلي 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تذكرتي تعلن انتهاء الدفعة الأولى من تذاكر مصر أمام السنغال.. وموعد الطرح الجديد 12 دقيقة | حلم المونديال
تصفيات كأس العالم - الاتحاد الغاني يعلن نقل مواجهة نيجيريا 21 دقيقة | تصفيات كأس العالم
ماذا فعل محمد صلاح أمام أرسنال من قبل 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) المقاولون العرب.. تسديدة بجوار القائم ساعة | الدوري المصري
ماركا تكشف موقف ثلاثي ريال مدريد المصاب من المشاركة في الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
رانييري: غريب اختلاط الكرة بالسياسية.. وعلاقة بوتين بأبراموفيتش لا تخص أحد ساعة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة منذ 12 عاما.. كريستيانو رونالدو يخرج من الموسم بلا ألقاب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة