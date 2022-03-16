قائمة برشلونة - توريس وأوباميانج يقودان الهجوم استعدادا لـ جالاتاسراي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جالاتاسراي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب كامب نو، ويحل برشلونة ضيفا على فريق جالاتاسراي التركي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد مساء الخميس.

وشهدت القائمة ضم 23 لاعبا استعدادا للمواجهة المرتقبة.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا - إريك جارسيا - كليميونت لينجليه - خوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - عثمان ديمبيلي - بيدري - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس - جافي

الهجوم: أداما تراوري - مارتن برايثوايت - لوك دي يونج - فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - ممفيس ديباي