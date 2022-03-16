سكولز غاضبا: كيف تم اختيار رانجنيك لتدريب مانشستر يونايتد؟

هاجم بول سكولز نجم مانشستر يونايتد الأسبق، رالف رانجنيك المدير الفني الحالي للفريق بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بالخسارة من أتليتكو مدريد بهدف دون رد.

وقال سكولز في تصريحات لشبكة "بي تي سبورتس" عقب اللقاء: "كيف تم اختيار رالف رانجنيك لتولى مهمة هذا الفريق فنيا، أنا لا أعلم".

وأضاف "إعطاء مدرب مناسب لهذا الفريق هو شيء ضخم، هناك بعض المواهب في تلك القائمة".

وأتم "أول شيء على النادي القيام به للاقتراب من حصد لقب الدوري مرة أخرى هو تعيين مدربا مناسبا يعرف كيفية قيادة هذا الفريق".

ويقود رالف رانجنيك مهمة تدريب الشياطين الحمر بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، بعدما حل خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير.

وسيتولى الألماني عقب نهاية منصب المدير الرياضي مع الشياطين الحمر.

رانجنيك منذ تولي مهمة تدريب يونايتد قاد الفريق في 20 مباراة فاز في 9 وتعادل في 8 وخسر 3.