خبر في الجول - وصول المحترف الكوبي لدعم فريق طائرة الزمالك.. وصفقة أخرى منتظرة

وصل اللاعب الكوبي يوسفاني هرنانديز تمهيدا للانضمام لصفوف فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن المحترف الكوبي وصل مطار القاهرة قبل قليل تمهيدا للانضمام للزمالك.

ويحمل اللاعب الجنسية الإيطالية بجانب جنسية كوبا لكنه رفض تمثيل منتخب إيطاليا ويلعب مع كوبا منذ عام 2010، ويجيد اللاعب في 4 مراكز.

وسيحضر اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى مقر الزمالك اليوم الأربعاء، من أجل إنهاء كافة تفاصيل تعاقده مع القلعة البيضاء.

على أن يكون التعاقد لمدة تقارب الـ3 شهور، وهي الفترة المتبقية لنهاية جميع بطولات الموسم الجاري وهي الدوري المصري وكأس مصر وبطولة إفريقيا.

وعقب نهاية تعاقده سيحدد الزمالك بالاتفاق مع اللاعب هل سيتم التجديد له ليستمر مع الفريق في الموسم المقبل أم لا.

صفقة أخرى منتظرة

ولن يكون اللاعب الكوبي يوسفاني هرنانديز الصفقة الأخيرة لدعم فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك بصدد الاتفاق مع لاعب أجنبي آخر لدعم فريق الكرة الطائرة، والأقرب أن يكون هذا اللاعب من بلغاريا وسيصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل اتجاه نادي الزمالك لدعم فريق الكرة الطائرة، ويتولى هذا الملف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة بتكليف من إدارة النادي.