رفعت: نفكر في المربع الذهبي بعد الانسجام في فيوتشر.. وحقيقة العروض المقدمة لي

تحدث أحمد رفعت لاعب فيوتشر عن أداء الفريق مؤخرا في الدوري وكذلك اختار أفضل موسم له والعروض المقدمة له في سوق الانتقالات.

وصنع رفعت هدفا في فوز فيوتشر على سموحة بنتيجة 4-0 في الجولة 13 من الدوري المصري.

وقال أحمد رفعت عبر قناة الحياة: "احتجنا الوقت من أجل الانسجام، الإدارة جمعت أكبر مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات واللاعبين الشباب المميزين، ومشكلتنا الوحيدة كانت ضيق الوقت".

وأضاف "في كأس الرابطة فزنا بـ 4 مباريات وبدأنا ننسجم بشكل كبير منذ ذلك الوقت".

وتابع "نفكر في المربع الذهبي تحت قيادة علي ماهر، أداء اللاعبين وانسجمنا أسرع والهدف ليس بعيدا ونسعى له بشكل كبير ونركز على الفوز بكل مباراة أي كان الفريق ونستهدف أن نصل للمشاركة في البطولات".

وأوضح أي نسخة هي الأفضل له في الدوري قائلا: "الموسم الماضي كان قويا جدا بالنسبة لي والمصري ساعدني على ذلك، والموسم الحالي هو البداية الأفضل لي، وسيكون الأفضل إذا تأهلنا لأحد البطولات الإفريقية الموسم المقبل".

وعن منتخب مصر أردف "كنت أتمنى التواجد في قائمة المنتخب بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وأتمنى أن أتواجد في أي وقت للعب بقميص المنتخب".

وواصل "جهاز المنتخب زار معسكر فيوتشر وكان حريصا على متابعتي وتحدثوا معي لتقديم أفضل شكل ممكن لكن في النهاية لا أعلم كيف ستكون القرارات".

ورد على العروض المقدمة له قائلا: "لا يوجد حاليا أي عرض رسمي من أي نادٍ للتعاقد معي، لدي عقد مستمر مع فيوتشر والنادي هو من سيقرر".

وأتم "تلقيت عروضا من السعودية ودولة أخرى في يناير الماضي ومتفهم قرار فيوتشر بعدم رحيلي".



















وتفوق فيوتشر في النتيجة على انتصاره بالجولة الرابعة على حساب إيسترن كومباني بنتيجة 4-1.

فوز ارتقى بـ فيوتشر مركزين في جدول الترتيب إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

بينما توقف رصيد سموحة عند 23 نقطة في المركز الرابع بعدما تكبد هزيمته الثانية في الدوري الموسم الجاري.

ثلاثية ناصر ماهر هي الأولى له في الدوري عبر مشواره، والهاتريك الأول في الموسم الجاري من الدوري.

ولأول مرة يخسر أحمد سامي أمام علي ماهر، إذ تعادل مرتين وفاز عليه مرتين من قبل في الدوري.

وللمرة الرابعة يتكبد سموحة الخسارة الأكبر في تاريخه بنتيجة 4-0 في الدوري بعدما خسر من النجوم وبيراميدز موسم 2018-19 والأهلي الموسم الماضي.

وتلك المرة الثالثة التي يستقبل فيها سموحة 4 أهداف في مباراة واحدة بعد مواجهة الاتحاد السكندري بنتيجة 4-4 والأهلي بنتيجة 4-1.