رانجنيك: كان من المهم أن نسجل أولا ضد نوعية فرق مثل أتليتكو

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

قال رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه تعين على فريقه تسجيل هدفا في مواجهة فريق يعرف كيف يدافع جيدا مثل أتليتكو مدريد.

وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالهزيمة على ملعبه في لقاء الإياب ضد أتليتكو مدريد بهدف دون رد بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله.

وتحدث رانجنيك عقب المباراة قائلا: "الشوط الأول لعبنا جيدا كان لدينا طاقة وقوة في الأداء ولكننا لم نحول تلك الطاقة لأهداف تعين علينا أن نسجل واستقبلنا هدفا من هجمة مرتدة وأعتقد أنه صعب الأمور علينا".

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وواصل "الشوط الثاني كانت الأمور صعبة، كان هناك دائما توقف وقرارات تحكيم لم أقل إنها حاسمة لكنها كانت إهدارا للوقت، وكان من الصعب إيجاد الإيقاع المناسب".

وأتم المدرب الألماني حديثه "كنا نعرف أن أتلتيكو جيد في الدفاع خاصة حينما يتقدم في النتيجة، كان من المهم أن نسجل الهدف الأول ضد هذه النوعية من الفرق".

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