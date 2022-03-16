ناصر ماهر يوضح الفارق بين نسخته كلاعب في الأهلي وفيوتشر

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الصور من حساب فيوتشر

أوضح ناصر ماهر الفارق بين نسخته كلاعب بقميص الأهلي ومع فيوتشر.

وتألق ناصر ماهر بقميص فيوتشر وسجل هاتريك لأول مرة في مسيرته بالدوري في شباك سموحة قائدا فريقه للمركز الخامس بجدول الترتيب.

وأوضح اللاعب الفارق قائلا: "المشاركة والاستمرار في خوض المباريات ستجعلك جيدا وإذا وهبك الله إمكانيات جيدة ستكون لاعبا جيدا".

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وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "بعد أول مباراة لي مع الأهلي لم أخض أي مباراة بسبب الإصابة لمدة 4 أشهر، وبعد ذلك لم يكن أي مجال من أي شخص للمساعدة لأكون موجودا".

وواصل "مجلس إدارة الأهلي ومحمود الخطيب كان يطمئن عليّ كثيرا أثناء إصابتي، لكن فنيا كان لدي مشاكل".

وأتم "علي ماهر واثق في إمكانياتي ويريد مننا دائما أن نصنع الفارق مع الفريق، ولولا زملائي في الفريق لما وصلت لهذا المستوى".

وتفوق فيوتشر في النتيجة على انتصاره بالجولة الرابعة على حساب إيسترن كومباني بنتيجة 4-1.

فوز ارتقى بـ فيوتشر مركزين في جدول الترتيب إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

بينما توقف رصيد سموحة عند 23 نقطة في المركز الرابع بعدما تكبد هزيمته الثانية في الدوري الموسم الجاري.

ثلاثية ناصر ماهر هي الأولى له في الدوري عبر مشواره، والهاتريك الأول في الموسم الجاري من الدوري.

ولأول مرة يخسر أحمد سامي أمام علي ماهر، إذ تعادل مرتين وفاز عليه مرتين من قبل في الدوري.

وللمرة الرابعة يتكبد سموحة الخسارة الأكبر في تاريخه بنتيجة 4-0 في الدوري بعدما خسر من النجوم وبيراميدز موسم 2018-19 والأهلي الموسم الماضي.

وتلك المرة الثالثة التي يستقبل فيها سموحة 4 أهداف في مباراة واحدة بعد مواجهة الاتحاد السكندري بنتيجة 4-4 والأهلي بنتيجة 4-1.

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