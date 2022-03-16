شريف إكرامي يتحدث عن مباراة الأهلي.. وفرصة حصول بيراميدز على الدوري

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، عن مباراة الأهلي التي خسرها الفريق 3-0، كما أفصح عن طموحات الفريق في الكونفدرالية التي تأهل إلى الدور ربع النهائي فيها، وفكرة منافسة الفريق على لقب الدوري.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال إكرامي في تصريحات لقناة صدى البلد: "هدفنا في الكونفدرالية الوصول لأبعد نقطة في البطولة. لا شيء مضمون في كرة القدم، التأهل للدور الربع النهائي منحنا الثقة، وعدم الخسارة أمام الصفاقسي منحنا الثقة والدوافع صارت أقوى".

وعن إصابة زميله رمضان صبحي خلال مباراة الصفاقسي والتي انتهت 1-1 وتأهل الفريق بفضل تلك النتيجة لربع النهائي: "رمضان اشتكى لأنها لم تكن كرة مشتركة لذلك كان الموضوع (يخض). الأشعات أثبتت أن الإصابة ليست كبيرة. الإصابة خبر سيء ولكنها قدر، ولا أعرف إن كان مقدرا له الوجود مع المنتخب".

وانتقل الحارس المخضرم للحديث عن المباراة ضد فريقه السابق الأهلي، حيث قال: "لم نعط الأمور أكبر من حجمها. النتيجة كبيرة لمن لم يشاهد المباراة، الكرة لحظة، لا يمكن أن تفرح بشدة بمباراة أو تنكسر بسبب أخرى لأن الماضي الجيد أو السيء يشفع في المباراة المقبلة".

وأوضح "مباراة الأهلي وبيراميدز، يظهر لها أبعاد أخرى. نلعب أمام بطل مصر وإفريقيا، ومن يكون لديه أخطاء أقل يفوز. كان هناك ندية حتى الدقيقة 85 قبل أن تبدأ أخطائنا".

وعن الهتافات الجماهيرية ضده، وزملائه الذين سبق لهم اللعب للأهلي مثل عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي، قال إكرامي: "بالنسبة لي، لأن كل لاعب له ملف وتفاصيل خاصة به، ولكن منذ أن رحلت إلى بيراميدز وأنا سعيد بتلك الخطوة. الأهلي هو المكان الذي تربيت فيه وتعلمت فيه كل شيء. وهذا الكيان ممتد لسنوات، لا أتعامل مع أي مكان وكأنني أقضي فيه اللحظة الأخيرة، ولا يمكن اختصاره في شباب غاضب لديه رسالة معينة".

وعن فرص بيراميدز في الدوري قال: "من الممكن أن يكون الأمر مستفزا للأهلي أو الزمالك، وهما الناديان المصنفان للحصول على الدوري. وجودنا كند أمر جيد، من الطبيعي أن ننافس بأسماء اللاعبين الموجودين. هناك عوامل كثيرة مؤثرة مثل النفس الطويل. أتمنى الاستمرار على نفس الحال لنهاية الموسم، لو حصلنا على البطولة سيكون تاريخ كبير، ولو لم يحدث سنكون قد احترمنا أنفسنا وقدمنا كل ما لدينا".

وعن فرصه في الانضمام للمنتخب لمباراتي السنغال: "أبذل جهدي في المران وأؤدي بأفضل شكل ممكن، لو هذا سيساوي انضمامي للمنتخب سأكون سعيدا بالتأكيد. عودتي للمنتخب بعد 3 سنوات سيكون إنجازا شخصيا، ولكن إذا لم يحدث لن أحزن، بعكس لاعب يريد أن يكون موجودا في المنتخب للمرة الأولى. مكان حراسة المرمى في منتخب مصر غال جدا بالحراس المميزين سواء الكبار أو الشباب".

ويقدم إكرامي أداءا جيدا مع بيراميدز هذا الموسم، حيث حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 17 لعبهم هذا الموسم.