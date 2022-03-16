نسر بنفيكا يصطاد أياكس بضربة واحدة.. ويعود من هولندا بتأهل لربع نهائي الأبطال

حقق بنفيكا البرتغالي فوزا مثيرا وهاما على أياكس أمستردام في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ليتأهل على حساب الفريق الهولندي.

وفاز بنفيكا في الوقت القاتل على أياكس بهدف دون رد، لينجح في خطف التأهل من ملعب يوهان كرويف معقل الفريق الهولندي، وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين في البرتغال بالتعادل 2-2.

وغلب التعادل السلبي على المباراة التي لم تشهد فرص حقيقية للطريفين والتي كانت في طريقها للوقت الإضافي.

لكن المهاجم داروين نونيز كان له رأيا آخر وسجل هدف فوز نسور بنفيكا في الدقيقة 77 بضربة رأسية رائعة بعد ركنية نفذها أليكس جريمالدو.

وجاء هدف فوز بنفيكا على أياكس من أول محاولة تسديدة من الفريق البرتغالي على مرمى أندري أونانا الفريق الهولندي.

وأنهى سيباستيان هالر مهاجم أياكس مشواره في البطولة مسجلا 11 هدفا يأتي بها في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ.

وبذلك يكون بنفيكا وصل لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخ البطولة بمسماها الحالي.

وتقام قرعة دور الـ8 يوم الجمعة المقبل بعد نهاية المباريات المتبقية في دور الـ16 بين كل من تشيلسي الإنجليزي وليل الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي ضد فياريال الإسباني.

وتأهل حتى الآن كل من مانشستر سيتي وليفربول من إنجلترا، وريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وبايرن ميونيخ من ألمانيا. رفقة بنفيكا البرتغالي.