نسر بنفيكا يصطاد أياكس بضربة واحدة.. ويعود من هولندا بتأهل لربع نهائي الأبطال

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 00:03

كتب : عمرو عبد المنعم

نونيز مهاجم بنفيكا

حقق بنفيكا البرتغالي فوزا مثيرا وهاما على أياكس أمستردام في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ليتأهل على حساب الفريق الهولندي.

وفاز بنفيكا في الوقت القاتل على أياكس بهدف دون رد، لينجح في خطف التأهل من ملعب يوهان كرويف معقل الفريق الهولندي، وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين في البرتغال بالتعادل 2-2.

وغلب التعادل السلبي على المباراة التي لم تشهد فرص حقيقية للطريفين والتي كانت في طريقها للوقت الإضافي.

أخبار متعلقة
بعدد الدقائق.. رونالدو الأكثر مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا ويحطم رقم كاسياس برشلونة يعلن توقيع شراكة طويلة الأمد مع سبوتيفاي.. وتغيير اسم كامب نو تقرير: برشلونة يخطط لضم روبن نيفيز

لكن المهاجم داروين نونيز كان له رأيا آخر وسجل هدف فوز نسور بنفيكا في الدقيقة 77 بضربة رأسية رائعة بعد ركنية نفذها أليكس جريمالدو.

وجاء هدف فوز بنفيكا على أياكس من أول محاولة تسديدة من الفريق البرتغالي على مرمى أندري أونانا الفريق الهولندي.

وأنهى سيباستيان هالر مهاجم أياكس مشواره في البطولة مسجلا 11 هدفا يأتي بها في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ.

وبذلك يكون بنفيكا وصل لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخ البطولة بمسماها الحالي.

وتقام قرعة دور الـ8 يوم الجمعة المقبل بعد نهاية المباريات المتبقية في دور الـ16 بين كل من تشيلسي الإنجليزي وليل الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي ضد فياريال الإسباني.

وتأهل حتى الآن كل من مانشستر سيتي وليفربول من إنجلترا، وريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وبايرن ميونيخ من ألمانيا. رفقة بنفيكا البرتغالي.

بنفيكا أياكس دوري أبطال أوروبا نونيز
نرشح لكم
سكولز غاضبا: كيف تم اختيار رانجنيك لتدريب مانشستر يونايتد؟ رانجنيك: كان من المهم أن نسجل أولا ضد نوعية فرق مثل أتليتكو حافلة سيميوني لا تتعطل.. أتليتكو يقتل يونايتد ويطير لربع نهائي أبطال أوروبا بعدد الدقائق.. رونالدو الأكثر مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا ويحطم رقم كاسياس تشكيل دوري الأبطال - مواجهة مغربية بين أياكس وبنفيكا انتهت دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (0) - (1) أتليتكو مدريد.. أياكس (0) - (1) بنفيكا تشكيل دوري الأبطال - رونالدو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وثنائية في هجوم أتليتكو مدريد صن: ذعر في أتليتكو مدريد بسبب لوحة الفنيات قبل مواجهة مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
سكولز غاضبا: كيف تم اختيار رانجنيك لتدريب مانشستر يونايتد؟ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - وصول المحترف الكوبي لدعم فريق طائرة الزمالك.. وصفقة أخرى منتظرة 2 ساعة | رياضات أخرى
رفعت: نفكر في المربع الذهبي بعد الانسجام في فيوتشر.. وحقيقة العروض المقدمة لي 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – قائمة السنغال لملاقاة مصر في تصفيات كأس العالم.. تغيير وحيد عن أمم إفريقيا 2 ساعة | إفريقيا
رانجنيك: كان من المهم أن نسجل أولا ضد نوعية فرق مثل أتليتكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ناصر ماهر يوضح الفارق بين نسخته كلاعب في الأهلي وفيوتشر 2 ساعة | الدوري المصري
شريف إكرامي يتحدث عن مباراة الأهلي.. وفرصة حصول بيراميدز على الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
حافلة سيميوني لا تتعطل.. أتليتكو يقتل يونايتد ويطير لربع نهائي أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة