بوسكيتس يتحدث عن تأثير تشافي مع برشلونة.. ولاعب يعجبه في ريال مدريد

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس - برشلونة × غرناطة

تحدث سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة عن التغيير الذي أضافه تشافي هيرنانديز مدرب الفريق منذ توليه مسؤولية الإدارة الفنية.

وقال بوسكيتس في تصريحات عبر برنامج فاموس الإسباني: "بقدوم تشافي كل شيء أصبح مختلفا، احترام الذات والمزاج والثقة، وصل مدرب جديد وأجرى العديد من التغييرات وأدخل فلسفته التي أعطاها لنا منذ سنوات عديدة".

وتابع "أسلوب برشلونة كان يضيع لم يكن الأمر سهلا عندما وصل لأن فقط قليل من اللاعبين عاشوا ذلك الأسلوب من قبل، في البداية كنا نتعرض للهزائم ولكنه تحلى بالإصرار".

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واستمر "عندما تفوز وأنت تستمع باللعب فهذا يعطي الفريق الكثير من الإيمان بالفكرة وفي المدرب وفي نفسه".

وأضاف "أتوقع أن ريال مدريد سيتحلى بالطموح مثلنا من أجل تحقيق الفوز وستكون هناك معركة من أجل الاستحواذ على الكرة لمعرفة من هو الأقوى".

وأتم "إذا لم يكن كاسيميرو هو الأفضل فهو واحد من الأفضل عليك فقط النظر على المباريات التي خاضها وعلى مسيرته، اللاعبين في ذلك المركز ليسوا الأكثر لفتا للأنظار في النهاية يتم النظر إلى الأهداف وصناعتها فقط ولكن نحن في وسط الملعب نتحكم في كل شيء أنا معجب به بشدة".

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

سيرجيو بوسكيتس ، برشلونة تشافي هيرنانديز
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