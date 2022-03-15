بعدد الدقائق.. رونالدو الأكثر مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا ويحطم رقم كاسياس

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 23:22

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

أصبح كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد أكثر لاعب خوضا لعدد الدقائق في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي حاليا مانشستر يونايتد مع أتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد، ويقود هجوم يونايتد.

وتخطى المهاجم البرتغالي زميله السابق في ريال مدريد، إيكر كاسياس في عدد الدقائق بتاريخ دوري الأبطال بعد مرور الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

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ووصل رونالدو لـ 15909 دقيقة في دوري الأبطال، متفوقا على كاسياس الذي خاض 15908 دقيقة في تاريخ المسابقة.

ويعد رونالدو الأكثر مشاركة في عدد المباريات برصيد 182 مباراة متفوقا على كاسياس الذي خاض 177 مباراة.

البرتغالي يسيطر على الأرقام القياسية في المسابقة، فهو الهداف التاريخي بتسجيل 140 هدفا بقمصان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

في النسخة الحالية من دوري الأبطال سجل البرتغالي 6 أهداف من 6 مباريات.

وكانت مباراة الذهاب بين الشياطين الحمر والروخيبلانكوس قد انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب وانداميتروبوليتانو.

كريستيانو رونالدو إيكر كاسياس دوري أبطال أوروبا
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