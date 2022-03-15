برشلونة يعلن توقيع شراكة طويلة الأمد مع سبوتيفاي.. وتغيير اسم كامب نو

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 22:35

كتب : FilGoal

شراكة سبوتيفاي مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن توقيعه على استراتيجية شراكة مع شركة سبوتيفاي في مجالي الرياضة والترفيه.

شركة سبوتيفاي السويدية هي أكبر منصة اشتراك للبث الصوتي في العالم.

وأشار النادي في بيانه إلى أن الشراكة ستضمن وضع شعار سبوتيفاي على مقدمة قمصان برشلونة على مستوى الرجال والسيدات بداية من الموسم المقبل ولمدة أربعة مواسم.

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كما سيتم وضع شعار الشركة على قمصان التدريبات لمدة ثلاثة مواسم، كما سيعمل سبوتيفاي مع برشلونة من أجل خلق مساحة على قميص النادي للاحتفاء بالفنانين من جميع أنحاء العالم.

ولأول مرة في التاريخ سيتم تغيير اسم ملعب كامب نو إلى "سبوتيفاي كامب نو".

ولم يعلن برشلونة عن قيمة عقد الرعاية الموقع مع سبوتيفاي ولكن جميع التوقعات تشير إلى أن القيمة ستكون ضخمة مما سيساعد النادي على الخروج من أزمته المالية الحالية.

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