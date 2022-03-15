تقرير: برشلونة يخطط لضم روبن نيفيز

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

روبن نيفيز

وضع برشلونة الإسباني، روبن نيفيز لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي ضمن دائرة اهتمامات النادي استعدادا لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة وضع لاعب الوسط البرتغالي ضمن الأهداف المطلوبة في النادي لعدم صفوف الفريق بقوة استعدادا للموسم المقبل.

وأضافت أن برشلونة يرى في روبن نيفيز البديل الأنسب لـ سيرجيو بوسكيتس الذي سيبلغ عامه الـ34 في شهر يوليو المقبل.

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كذلك يعتقد برشلونة أن التعاقد مع نيفيز لن يكون صعبا خاصة أن تعاقده ينتهي مع ولفرهامبتون بنهاية بعد الموسم المقبل 2023/2024,

ومن المتوقع أن يصل سعر نيفيز في حال انضمامه إلى برشلونة لـ50 مليون يورو.

وقد يجد برشلونة منافسة من عدة أندية إنجليزية تشير التقارير إلى اهتمامها أيضا باللاعب البرتغالي، مثل مانشستر يونايتد وأرسنال.

نيفيز البالغ من العمر 25 عاما سجل 4 أهداف وصنع هدفين مع ولفرهامبتون خلال الموسم الجاري.

برشلونة ولفرهامبتون الدوري الإسباني روبن نيفيز
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