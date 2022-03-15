هاتريك ناصر ماهر يقود فيوتشر لفوزه الأكبر في الدوري على حساب سموحة

حقق فيوتشر فوزه الأكبر في الدوري المصري بنتيجة 4-0 على سموحة في افتتاح الجولة 13 على ملعب الأهلي we السلام.

سجل الأهداف: ناصر ماهر (هاتريك) ومحمد رضا.

وتفوق فيوتشر في النتيجة على انتصاره بالجولة الرابعة على حساب إيسترن كومباني بنتيجة 4-1.

فوز ارتقى بـ فيوتشر مركزين في جدول الترتيب إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

بينما توقف رصيد سموحة عند 23 نقطة في المركز الرابع بعدما تكبد هزيمته الثانية في الدوري الموسم الجاري.

ثلاثية ناصر ماهر هي الأولى له في الدوري عبر مشواره، والهاتريك الأول في الموسم الجاري من الدوري.

ولأول مرة يخسر أحمد سامي أمام علي ماهر، إذ تعادل مرتين وفاز عليه مرتين من قبل في الدوري.

وللمرة الرابعة يتكبد سموحة الخسارة الأكبر في تاريخه بنتيجة 4-0 في الدوري بعدما خسر من النجوم وبيراميدز موسم 2018-19 والأهلي الموسم الماضي.

وتلك المرة الثالثة التي يستقبل فيها سموحة 4 أهداف في مباراة واحدة بعد مواجهة الاتحاد السكندري بنتيجة 4-4 والأهلي بنتيجة 4-1.

نهاية المباراة.. فيوتشر 4-0 سموحة 🔵🔴 -الفوز الأكبر لـ فيوتشر في الدوري -ناصر ماهر يسجل الهاتريك الأول في الدوري هذا الموسم -كتيبة علي ماهر تتقدم للمركز السادس pic.twitter.com/gTPVpnkOSE — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2022

التشكيل

عاد أحمد رمضان "بيكهام" لقيادة دفاع سموحة بعد نهاية إيقافه في 4 مباريات.

فيما عاد أحمد رفعت لقيادة هجوم فيوتشر بعدما غاب عن المباراة الماضية ضد غزل المحلة، وجاوره أشرف مجدي وأحمد عاطف.

📋 تشكيل الدوري - رفعت يقود فيوتشر.. وعودة بيكهام لدفاع سموحة 🔴🔵#في_الدوري pic.twitter.com/BcnJ2XvgpN — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2022

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة، في الدقيقة العاشرة توغل محمد شكري من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء مرت من تحت أقدام عبد الكبير الوادي داخل منطقة الست ياردات.

في الدقيقة 16، انفرد أحمد رفعت وسجل هدف التقدم لفيوتشر لكن ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وهدد ناصر ماهر مرمى سموحة بتسديدة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم في الدقيقة 22.

مع مرور نصف ساعة من عمر اللقاء، استطاع ناصر ماهر أن يهز الشباك بعدما تسلم عرضية أحمد رفعت على صدره وسدد كرة قوية معلنا الهدف الأول.

الشوط الثاني

هيمن فيوتشر على المباراة في الشوط الثاني، في الدقيقة 48 استغل ماصر ماهر خطأ محمود حليمو لاعب وسط سموحة وانفرد في مواجهة الهاني سليمان وسجل هدف فيوتشر الثاني.

وفي الدقيقة 56 أرسل جوناثان نجويم عرضية قوية من اليسرى قابلها محمد رضا بتسديدة مباشرة على الطائر في الزاوية القريبة للهاني سليمان، مسجلا الهدف الثالث.

وبعد دقيقتين ازدادت الأمور سوءا على الضيوف، بعدما أشهر محمد الصباحي حكم اللقاء البطاقة الحمراء مباشرة في وجه رجب نبيل قائد سموحة بعد عرقلة أحمد عاطف.

وتحصل فيوتشر على ركلة جزاء في الدقيقة 63 بعد عرقلة محمد شكري لـ محمد رضا داخل منطقة الجزاء.

وانبرى لها ناصر ماهر مسجلا الهدف الرابع من علامة الجزاء على يسار الهاني سليمان.

65’ جووول.. ناصر ماهر يصبح أول من يسجل هاتريك في دوري هذا الموسم ويضيف الرابع لـ فيوتشر من ركلة جزاء 🔴 فيوتشر 4 🆚 🔵 سموحة 0 📺 تابع لحظة بلحظة.. https://t.co/p2GTnhadD9#في_الدوري pic.twitter.com/nusjAGhSaX — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2022

الحارس السكندري تألق وأبعد الهدف الخامس عن مرماه بالتصدي لركلة حرة سددها أحمد رفعت في الدقيقة 70.

وقبل 7 دقائق من نهاية اللقاء رد القائم الأيمن تسديدة مروان حمدي وفرصة تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز فيوتشر الأكبر وسقوط سموحة الثاني.