دوري أبطال آسيا - في غياب مصطفى فتحي.. ركلات الترجيح تحسم صعود التعاون لـدور المجموعات

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - التعاون

تأهل التعاون السعودي إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الجيش السوري في الدور التمهيدي بعد بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

شهدت المباراة غياب مصطفى فتحي عن قائمة التعاون التي شاركت في المباراة.

تقدم محمد الوكيد للجيش بالهدف الأول في الدقيقة الـ 70 برأسية مستغلا عرضية من جهاد بعور.

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وفي الدقيقة الـ 81 تعادل سميحان النابت للتعاون بتسديد من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ريان الموسى لينتهي الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل.

وفي ركلات الجزاء أضاع أحمد الصالح مدافع الجيش الركلة الأولى لفريق، بينما سجل جميع لاعبي التعاون بنجاح ليضمن الفريق السعودي مشاركته في دور المجموعات.

التعاون الجيش دوري أبطال آسيا مصطفى فتحي
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