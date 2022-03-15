تشكيل دوري الأبطال - مواجهة مغربية بين أياكس وبنفيكا

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - أياكس

تشهد مواجهة أياكس الهولندي وبنفيكا البرتغالي لقاء مغربي على أرض الملعب يجمع نصير مزراوي وعادل تاعرابت في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2-2 في ملعب دالوش معقل بنفيكا.

ويقود الإيفواري سيباستيان هالر هجوم أياكس، فيما يبدأ الأوروجوياني داروين نونيز في هجوم بنفيكا.

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وجاء تشكيل أياكس:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: نصير مزراوي – يورجن تيمبر – ليساندرو مارتينيز – دالي بيلند

الوسط: إديسون ألفاريز – ستيفين بيرخوس – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: أنتوني – سيباستيان هالر – دوشان تاديتش

وجاء تشكيل بنفيكا:

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

الدفاع: أليخاندرو جريمالدو – يان فيرتونخين – نيكولاس أوتاميندي – جليبرتو

الوسط: عادل تاعرابت – يوليان فجيل – إيفرتون

الهجوم: جونكلو راموس – داروين نونيز – رافا سيلفا.

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