انتهت دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (0) - (1) أتليتكو مدريد.. أياكس (0) - (1) بنفيكا
الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 21:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
مانشستر يونايتد X أتليتكو مدريد
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بانتصار أتليتكو مدريد بهدف دون رد.
ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق84: خوان ماتا يشارك بدلا من ماجواير.
ق77: رأسية من فاران تألق أوبلاك أمامها وتابعها رونالدو لكن رأسيته مرت بجوار المرمى.
ق76: كافاني يشارك بدلا من فريد.
ق67: 3 تبديلات ليونايتد بمشاركة راشفورد وماتيتش وبوجبا بدلا من إيلانجا ومكتوميناي وبرونو فيرنانديز.
ق52: تسديدة قوية من لاعب أتليتكو تصدى لها دي خيا.
ق46: تسديدة من إيلانجا مرت بجوار المرمى بقليل.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أتليتكو بهدف دون رد.
ق45+2: تسديدة من برونو فيرنانديز تصدى لها أوبلاك وحولها لركلة ركنية.
ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق41: جوووووول أووووول لأتليتكو برأسية من رينان لودي.
ق34: جوول؟ لا، هدف غير محتسب لجواو فيليكس بداعي التسلل على لورينتي قبل تمريره الكرة.
ق26: تسديدة من دالوت تصدى لها أوبلاك بثبات.
ق16: تسديدة قوية من رودريجو دي بول تألق أمامها دي خيا وحولها لركلة ركنية.
ق13: تهديد أول من يونايتد بعرضية زاحفة من برونو فيرنانديز لكن تسديدة إيلانجا ارتطمت في رأس يان أوبلاك حارس أتليتكو.
انطلاق المباراة.
أياكس X بنفيكا
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بفوز بنفيكا بهدف دون رد.
ق77: جوووووول نونيز يسجل الهدف الأول لبنفيكا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق7: جووول؟ لا، هدف غير محتسب لأياكس بداعي التسلل على دوسان تاديتش.
انطلاق المباراة.