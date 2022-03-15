انتهت دوري الأبطال – مانشستر يونايتد (0) - (1) أتليتكو مدريد.. أياكس (0) - (1) بنفيكا

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

رينان لودي يحتفل بهدفه مع أتليتكو مدريد ضد مانشستر يونايتد

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مانشستر يونايتد X أتليتكو مدريد

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نهاية المباراة بانتصار أتليتكو مدريد بهدف دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق84: خوان ماتا يشارك بدلا من ماجواير.

ق77: رأسية من فاران تألق أوبلاك أمامها وتابعها رونالدو لكن رأسيته مرت بجوار المرمى.

ق76: كافاني يشارك بدلا من فريد.

ق67: 3 تبديلات ليونايتد بمشاركة راشفورد وماتيتش وبوجبا بدلا من إيلانجا ومكتوميناي وبرونو فيرنانديز.

ق52: تسديدة قوية من لاعب أتليتكو تصدى لها دي خيا.

ق46: تسديدة من إيلانجا مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أتليتكو بهدف دون رد.

ق45+2: تسديدة من برونو فيرنانديز تصدى لها أوبلاك وحولها لركلة ركنية.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: جوووووول أووووول لأتليتكو برأسية من رينان لودي.

ق34: جوول؟ لا، هدف غير محتسب لجواو فيليكس بداعي التسلل على لورينتي قبل تمريره الكرة.

ق26: تسديدة من دالوت تصدى لها أوبلاك بثبات.

ق16: تسديدة قوية من رودريجو دي بول تألق أمامها دي خيا وحولها لركلة ركنية.

ق13: تهديد أول من يونايتد بعرضية زاحفة من برونو فيرنانديز لكن تسديدة إيلانجا ارتطمت في رأس يان أوبلاك حارس أتليتكو.

انطلاق المباراة.

أياكس X بنفيكا

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نهاية المباراة بفوز بنفيكا بهدف دون رد.

ق77: جوووووول نونيز يسجل الهدف الأول لبنفيكا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق7: جووول؟ لا، هدف غير محتسب لأياكس بداعي التسلل على دوسان تاديتش.

انطلاق المباراة.

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