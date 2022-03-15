صن: ذعر في أتليتكو مدريد بسبب لوحة الفنيات قبل مواجهة مانشستر يونايتد

تسود حالة من الذعر في صفوف أتليتكو مدريد قبل ملاقاة مانشستر يونايتد مساء اليوم الثلاثاء بسبب لوحة فنية.

وذكرت صحيفة "الصن" الإنجليزية في تقرير لها فإن أتليتكو عقب تدربه أمس الإثنين على ملعب اولد ترافورد وبعد عودتهم لفندق الإقامة أدركوا فقدان لوحة تكتيك الفريق.

وطلب الطاقم الفني سريعا من موظفي الفريق العودة إلى مسرح الأحلام لاستعادة اللوحة.

لكن لم يُعرف إن كان أي من موظفي يونايتد الذين قاموا بتنظيف غرفة ملابس أتليتكو تمكنوا من جمع أي معلومات من اللوحة ونقلها لرالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد من عدمه.

ويواجه أتليتكو منافسه يونايتد اليوم في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.