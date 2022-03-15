انتهت في الدوري - فيوتشر (4) (0) سموحة.. فوز كبير

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وسموحة في إطار الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فميا يحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 16 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 83: القائم الأيمن يمنع هدف تقليص الفارق لسموحة من تسديدة من مروان حمدي

ق 70: أحمد رفعت يسدد ركلة حرة مباشرة يتصدى لها الهاني سليمان لركنية.

ق 65: جووول رااابع.. ناصر ماهر وهاتريك أول له في مسيرته

ق 63: ركلة جزاء لفيوتشر بعد عرقلة محمد شكري لمحمد رضا.

ق 58: بطاقة حمراء مباشرة لرجب نبيل قائد سموحة عقب عرقلة أحمد عاطف الذي كان قريبا من الانفراد.

ق 56: جووول ثااالث رائع.. عرضية متقنة من جوناثان إلى محمد رضا الذي يسدد كرة قوية في شباك الهاني سليمان.,

ق 48: جووول ثاني.. ناصر ماهر يستغل خطأ محمود حليمو وينفرد ويسجل هدف فيوتشر الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: جووول أوووول عرضية من رفعت يتسلمها ناصر ماهر على صدره ويسدد كرة أرضية في الشباك.

ق 22: تسديدة من ناصر ماهر من خارج الـ 18 دون خطورة على مرمى سموحة

ق 17: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 16: جوووول أووول.. أحمد رفعت ينفرد ويسجل الهدف الأول.

ق 10: محمد شكري يتوغل من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء ويطلق عرضية أرضية تمر تحت أقدام عبد الكبير الوادي من داخل الست ياردات.

بداية اللقاء

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