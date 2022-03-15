تشكيل الدوري - رفعت يقود فيوتشر.. وعودة بيكهام لدفاع سموحة

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

شكري نجيب - أحمد رمضان بيكهام - الصور من حساب الإسماعيلي

عاد أحمد رمضان "بيكهام" لقيادة دفاع سموحة أمام فيوتشر في افتتاح الجولة 13 من الدوري المصري.

وكان بيكهام قد غاب عن صفوف سموحة لـ 4 مباريات بسبب طرده ضد البنك الأهلي.

ويقود مروان حمدي هجوم الفريق السكندري.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - الأهلي يضمن الصدارة قبل الدربي.. والزمالك يفوز على سموحة حوار في الجول – مدافع سموحة: تعليمات سامي سبب تسجيلي للأهداف.. وخطوة غير معتادة خلف تطور أدائي التعادل السابع لزعيم الفلاحين.. فيوتشر يحصد نقطة من غزل المحلة مدرب فيوتشر: كنا نأمل في حصد نقاط أمام الزمالك تساعدنا في الدوري.. سنعالج السلبيات

فيما عاد أحمد رفعت لقيادة هجوم فيوتشر بعدما غاب عن المباراة الماضية ضد غزل المحلة، ويجاوره أشرف مجدي وأحمد عاطف.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمود مرعي – سعد سمير – جوناثان نجويم

الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا – ناصر ماهر

الهجوم: أشرف مجدي – أحمد عاطف – أحمد رفعت

فيما جاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان "بيكهام" – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح

الوسط: محمود حليمو – محمد متولي "كناريا"

أمامهما: حسين فيصل – مصطفى الخواجة – عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان حمدي

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فميا يحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 16 نقطة.

فيوتشر سموحة في الدوري الدوري المصري تشكيل الدوري
نرشح لكم
رئيس المريخ: ننتظر موافقة السلطات المصرية لدخول الجمهور مباراة الأهلي مباشر في الدوري - فيوتشر (0) (0) سموحة.. بداية اللقاء مدرب جنوب إفريقيا: مستوى بيرسي تاو تراجع مع الأهلي أحمد الشناوي يعود للملاعب بعد غياب 252 يوما الإسماعيلى يحدد مدة غياب عبد الرحمن مجدى جوائز فانتازي في الجول - ساعة MI Watch Lite لصاحب المركز الأول في الجولة الثالثة عشر إذاعة تونسية: الاتفاق السعودي يفتح باب المفاوضات مع سيف الجزيري حسام عاشور لـ في الجول: تقدمت بشكوى ضد الاتحاد السكندري لتأخر مستحقاتي
أخر الأخبار
رئيس المريخ: ننتظر موافقة السلطات المصرية لدخول الجمهور مباراة الأهلي 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري - فيوتشر (0) (0) سموحة.. بداية اللقاء 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - رفعت يقود فيوتشر.. وعودة بيكهام لدفاع سموحة 23 دقيقة | الدوري المصري
ليكيب: عقوبة جديدة على تشيلسي تهدده من مواجهة ليل في أبطال أوروبا 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أوناي إيمري: لا أريد أن يكون فياريال سريع الزوال في دوري الأبطال.. ونعرف حجم يوفنتوس 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الظهور الأول في أرض الملعب منذ 531 يوما.. فايلر يقود كاشيما أنتلرز الياباني ساعة | آسيا
مران الزمالك – جلسة خاصة مع الونش.. وانتظام حازم إمام ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب جنوب إفريقيا: مستوى بيرسي تاو تراجع مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة