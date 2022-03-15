تشكيل الدوري - رفعت يقود فيوتشر.. وعودة بيكهام لدفاع سموحة

عاد أحمد رمضان "بيكهام" لقيادة دفاع سموحة أمام فيوتشر في افتتاح الجولة 13 من الدوري المصري.

وكان بيكهام قد غاب عن صفوف سموحة لـ 4 مباريات بسبب طرده ضد البنك الأهلي.

ويقود مروان حمدي هجوم الفريق السكندري.

فيما عاد أحمد رفعت لقيادة هجوم فيوتشر بعدما غاب عن المباراة الماضية ضد غزل المحلة، ويجاوره أشرف مجدي وأحمد عاطف.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمود مرعي – سعد سمير – جوناثان نجويم

الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا – ناصر ماهر

الهجوم: أشرف مجدي – أحمد عاطف – أحمد رفعت

فيما جاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان "بيكهام" – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح

الوسط: محمود حليمو – محمد متولي "كناريا"

أمامهما: حسين فيصل – مصطفى الخواجة – عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان حمدي

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فميا يحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 16 نقطة.