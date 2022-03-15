ليكيب: عقوبة جديدة على تشيلسي تهدده من مواجهة ليل في أبطال أوروبا

مازالت العقوبات تتوالى على تشيلسي بسبب ملكية رومان أبراموفيتش له وتوابع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي وضع تشيلسي في القائمة السوداء وبالتالي يحتاج لرخصة مماثلة لتلك التي حصل عليها لاستكمال مبارياته المحلية في إنجلترا.

وتضم القائمة السوداء التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عددا من المنظمات الروسية وتقرر فيها فرض عقوبات اقتصادية وفردية.

وأشار التقرير إلى أنه حال لم يكن هناك استثناء لتشيلسي بشأن تلك العقوبات فإن مباراته مع ليل قد لا تقام من الأساس.

ويحل تشيلسي غدا الأربعاء ضيفا على ليل لملاقاته في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي فاز ذهابا بهدفين دون رد في ملعب ستامفورد بريدج.

يذكر أن تشيلسي يخوض مبارياته المحلية بعد حصوله على رخصة من الحكومة الإنجليزية بعد العقوبات التي وقعتها على النادي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.