أوناي إيمري: لا أريد أن يكون فياريال سريع الزوال في دوري الأبطال.. ونعرف حجم يوفنتوس

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 19:32

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - فياريال

شدد أوناي إيمري مدرب فياريال على رغبته في تكوين فريق ينافس على المستوى الأوروبي بشكل دائم على المدى البعيد.

ويلتقي فياريال مع يوفنتوس غدا الأربعاء على ملعب الأخير في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أريد أن يكون فياريال شيئا سريع الزوال في دوري أبطال أوروبا ولكن أريد أن نكون هنا من أجل أن نبقى".

أخبار متعلقة
الظهور الأول في أرض الملعب منذ 531 يوما.. فايلر يقود كاشيما أنتلرز الياباني مران الزمالك – جلسة خاصة مع الونش.. وانتظام حازم إمام مدرب جنوب إفريقيا: مستوى بيرسي تاو تراجع مع الأهلي المريخ لـ في الجول: سنواجه الأهلي دون حضور الجماهير لهذا السبب

واستمر "الفوز على يوفنتوس سيعني الاستمرار في المنافسة على المستوى الأوروبي، نريد البناء على هيكلة محددة من أجل أن نتمكن من البقاء هنا على المدى البعيد، إنه لشعور رائع أن أكون في دوري أبطال أوروبا ولا نريد أن نغادر، وندرك ماهية يوفنتوس وحجمه وما يمثله إنه أحد أنجح الفرق في أوروبا".

وتابع "هم المرشحون للتأهل لكن يجب علينا أن نرد على ذلك من خلال اللعب بشكل جماعي لأن المنافس سيلعب بمستوى عال بالنسبلة لنا ولكن لدينا توقعات عالية وثقة في أنفسنا وسنكون مستعدين للعب مباراة تنافسية والوصول إلى الاوقات الإضافية".

وأضاف "دفاع يوفنتوس قوي ولكن لديه أيضا مهاجمان استثنائيان وهما ألفارو موراتا ودوسان فلاهوفيتش لذلك سيكون من المهم بالنسبة لنا السيطرة على الاستحواذ والكرة تحت أقدامنا".

وأتم "في مباراة الذهاب تقدموا ف مبكرا وأعطاهم ذلك الثقة لكنهم أدركوا لاحقا أن الأمر لن يكون بهذه السهولة".

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب لا سيراميكا بالتعادل بهدف لكل فريق، ويحتاج أي فريق لتحقيقة أي فوز في مباراة الإياب للتأهل إلى دور ربع النهائي.

فياريال يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
صن: ذعر في أتليتكو مدريد بسبب لوحة الفنيات قبل مواجهة مانشستر يونايتد ليكيب: عقوبة جديدة على تشيلسي تهدده من مواجهة ليل في أبطال أوروبا مدرب ليل: فرصنا في التأهل أقل من 10%.. ودوري الأبطال دائما ما يشهد قصصا غير متوقعة توخيل يعلق على حرمان جماهير تشيلسي من حضور المباريات خارج الأرض لوكاتيلي: علينا أن نكون في قمة الحذر أمام فياريال.. المباراة لا تحتمل أي أخطاء مؤتمر أليجري: لدينا الطموح للوصول إلى أبعد نقطة.. مباراة فياريال مثل النهائي هافرتز: هناك في العالم ما هو أصعب من تكاليف السفر.. وما زلت جائعا للمزيد مؤتمر سيميوني: سنضغط من الأمام استغلالا للـ"دوار" الذي سيعاني منه يونايتد في ملعبه
أخر الأخبار
صن: ذعر في أتليتكو مدريد بسبب لوحة الفنيات قبل مواجهة مانشستر يونايتد 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يلغي طلبه بإقامة اللقاء ضد ميدلسبروه بدون حضور جماهيري 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي: من يشاهد توتنام يعرف أن الفريق يتحسن.. و100% من مجهودنا لا تكفي في الوقت الحالي 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس المريخ: ننتظر موافقة السلطات المصرية لدخول الجمهور مباراة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
استراحة في الدوري - فيوتشر (1) (0) سموحة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - رفعت يقود فيوتشر.. وعودة بيكهام لدفاع سموحة ساعة | الدوري المصري
ليكيب: عقوبة جديدة على تشيلسي تهدده من مواجهة ليل في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
أوناي إيمري: لا أريد أن يكون فياريال سريع الزوال في دوري الأبطال.. ونعرف حجم يوفنتوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة