أوناي إيمري: لا أريد أن يكون فياريال سريع الزوال في دوري الأبطال.. ونعرف حجم يوفنتوس

شدد أوناي إيمري مدرب فياريال على رغبته في تكوين فريق ينافس على المستوى الأوروبي بشكل دائم على المدى البعيد.

ويلتقي فياريال مع يوفنتوس غدا الأربعاء على ملعب الأخير في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أريد أن يكون فياريال شيئا سريع الزوال في دوري أبطال أوروبا ولكن أريد أن نكون هنا من أجل أن نبقى".

واستمر "الفوز على يوفنتوس سيعني الاستمرار في المنافسة على المستوى الأوروبي، نريد البناء على هيكلة محددة من أجل أن نتمكن من البقاء هنا على المدى البعيد، إنه لشعور رائع أن أكون في دوري أبطال أوروبا ولا نريد أن نغادر، وندرك ماهية يوفنتوس وحجمه وما يمثله إنه أحد أنجح الفرق في أوروبا".

وتابع "هم المرشحون للتأهل لكن يجب علينا أن نرد على ذلك من خلال اللعب بشكل جماعي لأن المنافس سيلعب بمستوى عال بالنسبلة لنا ولكن لدينا توقعات عالية وثقة في أنفسنا وسنكون مستعدين للعب مباراة تنافسية والوصول إلى الاوقات الإضافية".

وأضاف "دفاع يوفنتوس قوي ولكن لديه أيضا مهاجمان استثنائيان وهما ألفارو موراتا ودوسان فلاهوفيتش لذلك سيكون من المهم بالنسبة لنا السيطرة على الاستحواذ والكرة تحت أقدامنا".

وأتم "في مباراة الذهاب تقدموا ف مبكرا وأعطاهم ذلك الثقة لكنهم أدركوا لاحقا أن الأمر لن يكون بهذه السهولة".

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب لا سيراميكا بالتعادل بهدف لكل فريق، ويحتاج أي فريق لتحقيقة أي فوز في مباراة الإياب للتأهل إلى دور ربع النهائي.