مدرب ليل: فرصنا في التأهل أقل من 10%.. ودوري الأبطال دائما ما يشهد قصصا غير متوقعة

يرى جوسيلين جورفينيك مدرب ليل بأن فرص فريقه للفوز على تشيلسي والتأهل لا تتعدى الـ 10%، ولكنه شدد على ضرورة القتال كن أجل الدفاع عن الفرص القائمة.

ويستضيف ليل فريق تشيلسي غدا الأربعاء على ملعبه في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جورفينيك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يجب أن نكون أكثر دقة في إنهاء الهجمات لنحصل على المزيد، في مباراة الذهاب حصلنا قدمنا مباراة متزنة ولكننا افتقدنا للقليل من الجنوب لإنهاء المباراة بشكل أفضل".

واستمر "مررنا بفترات كنا نشعر فيها بالإلهام الهجومي ولكن بشكل عام يحتاج الفريق إلى قاعدة دفاعية قوية، ضد تشيلسي يجب أن نكون منظومة هجومية متماسكة بشكل أكبر، لدينا لاعبون ذو خبرة وهذا من شأنه أن يسمح لنا بالسيطرة على المشاعر وسيتعين علينا أن نجعلهم يدافعون أكثر في منطقتهم".

وتابع "يجب أن أكون الوحيد في تلك الغرفة الذي يؤمن بهذا العمل الفذ، فرصنا في الصعود أقل من 10% وفي هذه الحالات دائما ما يستجيب ليل، في دوري أبطال أوروبا دائما ما يوجد قصص غير متوقعة، إنها مسابقة الأساطير والعاطفة والتي تشهد عودات غير مسبوقة ويجب أن يمنحنا ذلك القوة".

وفاز تشيلسي في مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بهدفين دون مقابل.