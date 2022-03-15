سكاي: ريال مدريد يبدأ مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور نهاية الموسم
الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 18:05
كتب : FilGoal
ينوي ريال مدريد البدء في تجديد مفاوضات لاعبه فينيسيوس جونيور من أجل ضمان بقائه مع الفريق.
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الإثنين فإن ريال مدريد ينوي البدء في المفاوضات نهاية الموسم.
وأوضح رومانو أن الخطة واضحة، ريال مدريد يرغب في الاستثمار في لاعبه البرازيلي في خطة طويلة الأجل مع ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
وأشار رومانو إلى فينيسيوس جونيور يحب الحياة في مدريد ومع الفريق الملكي ويرغب في الاستمرار معه.
وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ21 عاما في صيف عام 2024.
وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد قادما من فلامنجو في صيف عام 2018.
ومنذ انتقاله للفريق سجل 31 هدفا وصنع 37 في 156 مباراة شارك فيهم معه في كل البطولات.
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