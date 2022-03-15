أحمد الشناوي يعود للملاعب بعد غياب 252 يوما

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 17:24

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي

عاد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز للمشاركة في المباريات بعد غياب 252 يوما.

وغاب أحمد الشناوي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام إنبي يوليو الماضي.

وأجرى الشناوي عملية جراحية في ألمانيا واستمر بعدها في برنامجه العلاجي والتأهيلي منذ وقتها.

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وحل الشناوي بديلا في الشوط الثاني من مباراة بيراميدز ومصر المقاصة الودية على ملعب الدفاع الجوي، ليعود مرة أخرى للملاعب.

يُذكر أن إصابة الرباط الصليبي ليست الأولى التي يتعرض لها أحمد الشناوي حيث تعرض لنفس الإصابة عام 2018 ومنعته من التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم.

وشارك أحمد الشناوي في ست مباريات مع بيراميدز هذا الموسم ونجح في الخروج بشباك نظيفة في أربع مباريات واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.

بيراميدز الدوري المصري أحمد الشناوي
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