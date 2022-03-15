أحمد الشناوي يعود للملاعب بعد غياب 252 يوما
الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 17:24
كتب : FilGoal
عاد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز للمشاركة في المباريات بعد غياب 252 يوما.
أحمد الشناوي
النادي : بيراميدز
وغاب أحمد الشناوي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام إنبي يوليو الماضي.
وأجرى الشناوي عملية جراحية في ألمانيا واستمر بعدها في برنامجه العلاجي والتأهيلي منذ وقتها.
وحل الشناوي بديلا في الشوط الثاني من مباراة بيراميدز ومصر المقاصة الودية على ملعب الدفاع الجوي، ليعود مرة أخرى للملاعب.
يُذكر أن إصابة الرباط الصليبي ليست الأولى التي يتعرض لها أحمد الشناوي حيث تعرض لنفس الإصابة عام 2018 ومنعته من التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم.
وشارك أحمد الشناوي في ست مباريات مع بيراميدز هذا الموسم ونجح في الخروج بشباك نظيفة في أربع مباريات واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.
نرشح لكم
الإسماعيلى يحدد مدة غياب عبد الرحمن مجدى جوائز فانتازي في الجول - ساعة MI Watch Lite لصاحب المركز الأول في الجولة الثالثة عشر إذاعة تونسية: الاتفاق السعودي يفتح باب المفاوضات مع سيف الجزيري حسام عاشور لـ في الجول: تقدمت بشكوى ضد الاتحاد السكندري لتأخر مستحقاتي طاقم تحكيم مغربي لمباراة المصري والقطن الكاميروني مدرب المريخ لـ في الجول: أخبار رحيلي كاذبة.. وأواصل العمل مع اللاعبين لمواجهة الأهلي لدى طبيب لاعبي الأهلي.. عمرو جمال يتوجه للنمسا من أجل جراحة الرباط الصليبي قائمة الإسماعيلي – 22 لاعبا لمواجهة الاتحاد