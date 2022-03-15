لوكاتيلي: علينا أن نكون في قمة الحذر أمام فياريال.. المباراة لا تحتمل أي أخطاء

يشعر مانويل لوكاتيلي لاعب يوفنتوس بخطورة منافسه في دوري أبطال أوروبا، فياريال، وحذر فريقه من ارتكاب أي أخطاء أمام الفريق الإسباني.

ويحل فياريال ضيفا على يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد التعادل في الذهاب 1-1.

وقال لوكاتيلي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مباراة فياريال لا تحتمل أي أخطاء، الفريق يسير بشكل جيد في هذه الفترة وعلينا أن نواصل العمل بجد".

وشدد البالغ من العمر 24 عاما "علينا أن نكون في قمة الحذر أمام فياريال".

وأضاف "فياريال يلعب كرة قدم جيدة، إنهم فريق قوي وناضج".

وأكمل اللاعب المعار من ساسولو "نحقق النجاح حاليا لكن يمكن أن نتحسن أكثر".

يوفنتوس استفاق مع بدايته المخيبة مع انطلاق الموسم ووصل إلى المركز الرابع بالدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر.

وأتم "ماسيمليانو أليجري يطلب مننا استغلال المساحات بأفضل صورة، نفهم ما يطلبه ونحاول التنفيذ".

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