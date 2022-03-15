الإسماعيلى يحدد مدة غياب عبد الرحمن مجدى

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 16:40

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي وعمار حمدي - الإسماعيلي × الأهلي

حدد مجدي الباز طبيب النادي الإسماعيلي مدة غياب اللاعب عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق.

وتعرض عبد الرحمن مجدي للإصابة بجزع في الرباط الخارجي لـ أنكل القدم خلال مشاركته مع فريقه في مباراته الماضية ضد بتروجيت.

وقال الباز في تصريحات للموقع الرسمي "عبد الرحمن مجدي سيحتاج لتدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمدة تتراوح ما بين أسبوع حتي 10 أيام قبل العودة للتدريبات".

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وتأهل الإسماعيلي إلى دور الـ16 في كأس مصر، بعدما حقق الفوز على بتروجت بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ويغيب مع عبد الرحمن مجدي كلا من محمد عمار ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف.

ويحل الاسماعيلى ضيفا علي النادي السكندري مساء الأربعاء علي ملعب برج العرب في إطار الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

الإسماعيلي الدوري المصري عبد الرحمن مجدي
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