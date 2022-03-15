فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر أمام السنغال

فتح موقع تذكرتي باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة منتخب مصر أمام السنغال مساء يوم الجمعة 25 من شهر مارس في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحددت شركة تذكرتي أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقرر له 29 من شهر مارس الجاري في السنغال.