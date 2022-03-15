مؤتمر أليجري: لدينا الطموح للوصول إلى أبعد نقطة.. مباراة فياريال مثل النهائي

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

يستهدف ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الوصول إلى أبعد نقطة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رغم أن موسمه المحلي لم يكن جيدا بالشكل المطلوب.

ويحل فياريال ضيفا على يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد التعادل في الذهاب 1-1.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه من المؤتمر الصحفي: "نحن في لحظة حاسمة من الموسم، نقوم بعمل جيد، علينا أن نصل إلى فترة التوقف الدولي المقبلة ونحن في حالة جيدة".

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وأضاف "يجب أن يكون لدينا الطموح للوصول إلى أبعد نقطة، يجب أن لا نشعر بالندم، مباراة فياريال تشبه النهائي".

وتابع "مواجهة الفريق الإسباني ستكون صعبة وعلينا أن نكون إيجابيين، الآن يجب أن نكون مختلفين عن بقية الموسم، فياريال فريد جيد يدربه مدرب جيد للغاية".

وأكمل "الهدف واضح، التأهل هو هدفنا، في مباراة الذهاب لم يكن هناك اهتمام بلحظات معينة، التعادل لم يكن حاسما".

وواصل "نركز حاليا على اللعب بشكل جيد والفوز، يجب أن نتحلى بالصبر ونحترم الخصم".

وأتم المدرب الإيطالي "علينا أن نقدم كل ما لدينا، لو قمنا بهذا سننال تحية الجماهير".

يوفنتوس استفاق مع بدايته المخيبة مع انطلاق الموسم ووصل إلى المركز الرابع بالدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر.

يوفنتوس فياريال ماسيمليانو أليجري دوري أبطال أوروبا
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