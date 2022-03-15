لديه أقارب في أوكرانيا.. قائد روسيا يرفض الانضمام للمنتخب

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 15:40

كتب : دعاء نائل

أرتيم دزيوبا قائد منتخب روسيا

رفض أرتيم دزيوبا قائد المنتخب الروسي الانضمام إلى معسكر المنتخب على خلفية الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم أعلن عن إقامة معسكر للمنتخب في مارس الجاري على الرغم من العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على المنتخبات والفرق الروسية.

وكشف فاليري كاربين المدير الفني للمنتخب الروسي السبب وراء رفض دزيوبا الانضمام إلى المعسكر الوطني في تصريحات نشرت على موقع الاتحاد الروسي: "بسبب الوضع في أوكرانيا، دزيوبا لديه العديد من الأقارب هناك، لذلك اعتذر وطلب عدم استدعائه لهذا المعسكر التدريبي".

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وألغى فيفا مباريات روسيا المقبلة أمام منتخب بولندا في تصفيات ملحق أوروبا المؤهل لمونديال قطر 2022 بعد قرار منع روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية.

وطعن الاتحاد الروسي في هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية وطالب برفعه كإجراء احترازي، في انتظار حكم قريب من الهيئة القضائية الرياضية.

ومن المقرر أن يقام المعسكر التدريبي للمنتخب الروسي في موسكو في الفترة ما بين 21 إلى 27 مارس.

وتعرض دزيوبا لموجة من الانتقادات مؤخرا بعد تصريحات نشرها على حسابه "إنستجرام" يندد بازدواجية معايير فيفا بسبب العقوبات على الاتحاد الروسي لكرة القدم لعل أبرزها من جانب اللاعبين الأوكرانيين ألكسندر زينشينكو و أندري يارمولينكو.

ويعتبر أرتيم دزيوبا الهداف التاريخي لمنتخب روسيا برصيد 30 هدف خلال 55 مباراة لعبها بقميص المنتخب الروسي 55.

ويلعب المهاجم الروسي حاليا في صفوف زينيت سانت بطرسبرغ، وشارك هذا الموسم مع الفريق في 30 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 10 آخرين.

وتواصل العديد من الاتحادات اتخاذ موقف معارض للجانب الروسي إزاء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مدينة سانت بطرسبرج الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

روسيا دزيوبا
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