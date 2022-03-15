الأهلي يعلن: العلاقة الوطيدة مع الشمس تنهي مشكلة مدرب اليد

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 15:20

كتب : حسام نور الدين

يد الأهلي

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن انتهاء مشكلة أحمد سالم القائم بأعمال المدير الفني لفريق رجال كرة اليد.

وكان أحمد سالم يتولى قيادة فريق الشمس قبل أن يعلن الأهلي أمس الإثنين تعاقده مع المدرب بدلا من طارق محروس.

وكشف موقع الأهلي "أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اتصالا هاتفيا مع أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس لتوضيح موقف الأحمر من الاستعانة بأحمد سالم المدير الفنى لفريق كرة اليد بالشمس".

أخبار متعلقة
كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم حوار في الجول - ثنائي الأهلي يتحدث عن الخروج من منزل زملكاوي وتأثير الحجاب على الاحتراف مدرب المريخ لـ في الجول: أخبار رحيلي كاذبة.. وأواصل العمل مع اللاعبين لمواجهة الأهلي

وتابع "فى البداية عبر الخطيب عن تقديره الكامل لنادى الشمس ومجلس إدارته، وحرص الأهلى على العلاقة الوطيدة التى تربط الناديين".

وشدد "قرر الخطيب عدم استلام المدير الفنى الجديد لمهمته إلا بعد الاستئذان من نادي الشمس ومجلس إدارته".

وأكد الخطيب أنه طلب من أحمد سالم التوجه إلى ناديه لانهاء موقفه بالشكل الذى يؤكد على التقدير والاحترام المتبادل بين الناديين وفقا لموقع الأهلي الرسمي.

وأشار تقرير الأهلي أن أسامة أبوزيد أكد فى المكالمة التى جاءت ودية للغايه عن تقديره وامتنانه لمحمود الخطيب والنادى الأهلى، وانه وافق على انتقال احمد سالم بعد تنفيذ كافة بنود عقدة مع الشمس وذلك لحفظ حقوق النادى وايضا إطار العلاقة الطيبة مع النادى الاهلى متمنيا للنادى الكبير التوفيق فى مهمته الجديدة.

كرة يد الأهلي الشمس أحمد سالم
نرشح لكم
كرة طائرة - الكشف عن موعد ربع نهائي النظام الجديد لمسابقة الدوري كرة يد - تأجيل جديد لموعد أمم إفريقيا بسبب التعارض مع دورة ألعاب البحر المتوسط إيهاب أمين: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم.. وخبرات اللاعبين أحدثت الفارق في الشوط الثاني كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بلاك بول المفتوحة للسيدات انتهت نهائي السلة - الأهلي (69)-(65) الاتحاد.. الأحمر بطلا لكأس مصر حوار في الجول - ثنائي الأهلي يتحدث عن الخروج من منزل زملكاوي وتأثير الحجاب على الاحتراف كرة يد - خماسي المحترفين يزين قائمة مصر استعدادا لمواجهتي البرازيل
أخر الأخبار
الاسماعيلى يحدد مدة غياب عبد الرحمن مجدى 2 دقيقة | الدوري المصري
فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر أمام السنغال 20 دقيقة | حلم المونديال
أرتيتا: هناك فرق أفضل من أرسنال في الدوري ونسعى للتحسن.. وعلينا الظهور بأحسن حالاتنا أمام ليفربول 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أليجري: لدينا الطموح للوصول إلى أبعد نقطة.. مباراة فياريال مثل النهائي 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لديه أقارب في أوكرانيا.. قائد روسيا يرفض الانضمام للمنتخب ساعة | أوروبا
هافرتز: هناك في العالم ما هو أصعب من تكاليف السفر.. وما زلت جائعا للمزيد ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن: العلاقة الوطيدة مع الشمس تنهي مشكلة مدرب اليد ساعة | رياضات أخرى
جوائز فانتازي في الجول - ساعة MI Watch Lite لصاحب المركز الأول في الجولة الثالثة عشر ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة