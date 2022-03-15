الأهلي يعلن: العلاقة الوطيدة مع الشمس تنهي مشكلة مدرب اليد

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن انتهاء مشكلة أحمد سالم القائم بأعمال المدير الفني لفريق رجال كرة اليد.

وكان أحمد سالم يتولى قيادة فريق الشمس قبل أن يعلن الأهلي أمس الإثنين تعاقده مع المدرب بدلا من طارق محروس.

وكشف موقع الأهلي "أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اتصالا هاتفيا مع أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس لتوضيح موقف الأحمر من الاستعانة بأحمد سالم المدير الفنى لفريق كرة اليد بالشمس".

وتابع "فى البداية عبر الخطيب عن تقديره الكامل لنادى الشمس ومجلس إدارته، وحرص الأهلى على العلاقة الوطيدة التى تربط الناديين".

وشدد "قرر الخطيب عدم استلام المدير الفنى الجديد لمهمته إلا بعد الاستئذان من نادي الشمس ومجلس إدارته".

وأكد الخطيب أنه طلب من أحمد سالم التوجه إلى ناديه لانهاء موقفه بالشكل الذى يؤكد على التقدير والاحترام المتبادل بين الناديين وفقا لموقع الأهلي الرسمي.

وأشار تقرير الأهلي أن أسامة أبوزيد أكد فى المكالمة التى جاءت ودية للغايه عن تقديره وامتنانه لمحمود الخطيب والنادى الأهلى، وانه وافق على انتقال احمد سالم بعد تنفيذ كافة بنود عقدة مع الشمس وذلك لحفظ حقوق النادى وايضا إطار العلاقة الطيبة مع النادى الاهلى متمنيا للنادى الكبير التوفيق فى مهمته الجديدة.